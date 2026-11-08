JE LI HAJDUK OŠTEĆEN? Ovako je izgledao start Jelenića

Hajduk danas od 15 sati igra protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 0:0.

Bijeli uoči ove utakmice drže prvo mjesto na prvenstvenoj tablici s 26 osvojenih bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje te 6 više od trećeplasiranog Osijeka.

U prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je 23. kolovoza na Poljudu, svladao Osijek s 4:0.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac je Fran Jović, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Osijek je i na današnjoj utakmici pokazao da je momčad koja radi najviše prekršaja na utakmici, a samo u prvoj dionici susreta imaju tri žuta kartona od kojih je jedan bio ponipšteni crveni.

Naime, u 16. je minuti Jelenić zgazio Šutalov zglob nakon gotovo očitog starta prema potkoljenici, a Čulina mu je odmah pokazao crveni karton. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe, sudac Čulina pregledavao je snimku preko 10 puta i naposljetku dosudio Jeleniću žuti karton poništivši mu prethodni crveni.

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