Je li Dabro ovom porukom udario na Igora Štimca? „Ne trebaju nam drukeri, prevaranti i gubitnici“

- Ne trebaju nama drukeri, prevaranti i gubitnici; Hrvatskoj treba ujedinjenje ljudi, a ne desnice - poručio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro.

Iako nije specificirao tko su u njegovom jutrošnjem priopćenju ‘drukeri‘, tko su ‘dokazani gubitnici‘, a tko je sve ‘prevarant‘, čini se da saborski zastupnik DP-a prstom upire prema svom bivšem velikom prijatelju Mariju Radiću, čelniku DOMiNO-a, ali i prema Igoru Štimcu, nekadašnjem nogometnom reprezentativcu koji se nedavno slikao s Radićevom ekipom, piše Jutarnji list.

Nakon što se u Dubrovniku, na Kongresu obitelji Europskih konzervativaca i reformista, slikao s Radićem i čelnicima DOMiNO-a, bivši nogometaš rekao je kako je baš on najbolji kandidat za budućeg ujedinitelja hrvatske desnice.

- Na desnom spektru postoji praznina koju mogu ispuniti jer sam potencijalno možda najbolji mogući kandidat i pregovarač za ujedinjenje desnice i kako bi u nekim političkim okolnostima mogao za konzervativnu, tradicionalnu i domoljubnu Hrvatsku ostvariti ono što u recentnoj Hrvatskoj političkoj stvarnosti nisu uspjeli oni koji su to pokušali do sada. To sam objavio i javno, znam da se mnogi boje. Sada kreće akcija i ispitivanje terena - rekao je Štimac u razgovoru s novinarkama Večernjeg lista Ivom Boban Valečić i Deom Redžić.

Ta izjava izgleda nije dobro sjela saborskom zastupniku DP-a.

- Hrvatska je umorna od poziva na ujedinjenje desnice. Hrvatskoj treba ujedinjenje ljudi, a ne desnice. Ne treba nama ujedinjenje oko dokazanih gubitnika, drukera, političkih prevaranata, koji godinama varaju narod jeftinim ispraznicama o domoljublju. Dvadeset godina slušamo iste pozive, s istih mjesta i s ponekim novim izvođačkim manekenom, dvadeset godina hrvatski narod ignorira te pozive i sve više odbija izaći na izbore.

Ljudi se identificiraju s ljudima, a ne s prevarantima i drukerima. Hrvatskoj trebaju karakterni političari, nekoliko jasnih programskih ideja koje žive u hrvatskom narodu, politike i stavovi koje će prepoznati srcem i dušom kao svoje i povjerovati onome tko im te politike ponudi nerazmućene i neisprane u trgovačkim kompromisima. Narodu je dosta laži, dosta je poraza, lažnih autoriteta i stalnog ponavljanja da će biti drugačije i bolje s istim protagonistima - poručuje Dabro.

Nekadašnji potpredsjednik Plenkovićeve vlade i glavni tajnik Domovinskog pokreta u priopćenju se izgleda ‘sjetio‘ i svog nekadašnjeg bliskog političkog suradnika Marija Radića.

- Vrijeme je hrabrosti i časti, a ne kukavičluka zbog vlasti. Na tome se ujedinjuje Hrvatska, a ne na pozivima drukera, agenata s Batajnice, dokazanih prevaranata i kukavica. Hrvatskoj takvi ne trebaju, niti nam mogu ponuditi budućnost, oni nam oduzimaju šansu. Hrvatska ima što treba, pitanje je dana kad će to i slijepci vidjeti, a prevaranti se suočiti s tom snagom. Doba je ujedinjenja ljudi, hrvatskih ljudi. Samo u tome je izvor pobjeda - tvrdi zastupnik Dabro.