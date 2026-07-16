Je li brza cesta Split – Omiš dio velike zavjere?

Što ako je priča o izgradnji brze ceste Split – Omiš samo dio mnogo veće teorije zavjere?

„Iz ničega u ništa“ je dokumentarno-igrana komedija koja stvarne televizijske arhivske snimke, novinske izvještaje i autentične događaje spaja s igranim scenama, brišući granicu između dokumentarca i fikcije.

U središtu filma nalazi se višedesetljetna izgradnja brze ceste Split – Omiš i omiške obilaznice, koja postaje polazište za potpuno neočekivanu priču. Dante, lokalni iznajmljivač polupodmornice, u apartmanu pronalazi kameru koju je zaboravio češki turist i odlučuje njome snimiti dokumentarni film o izgradnji obilaznice. Njegovo istraživanje ubrzo ga odvodi među galeriju osebujnih likova – gurua Vicu, engleskog umjetnika Frigsteena i njegovu Mehaničku kokoš. Vice Guru ima teoriju da su prometne gužve namjerno fabricirane kako bi se imalo opravdanje za bušenje tunela u planini da bi se došlo do oscilatora Nikole Tesle.

Ono što počinje kao potraga za odgovorima o izgradnji omiške obilaznice postupno prerasta u duhovitu satiru o ljudskoj potrebi da iza svake slučajnosti pronađemo skriveni plan, tajnu organizaciju ili teoriju zavjere. Što se priča više razvija, to je sve teže razlučiti gdje završavaju činjenice, a počinje fikcija.

Premijera filma održat će se u petak, 7. kolovoza u 21:30 sati u Ljetnom kinu Bačvice.

Film je režirao Ivan Perić, koji ujedno tumači i glavnu ulogu. Uz njega nastupaju Vice Tomasović, Josip Rogošić, Marko Mandić i drugi.

Produkciju potpisuje Propeler Film, a producenti su Boris T. Matić, Lana Matić i Ivan Perić. Montažer filma je Vladimir Gojun, a dizajn zvuka potpisuje Hrvoje Štefotić.