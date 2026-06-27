Je li bolje vježbati ujutro ili navečer? Osobna trenerica otkrila što pokazuju istraživanja

Je li bolje trening odraditi prije posla ili nakon radnog dana? Odgovor nije isti za svakoga, no istraživanja pokazuju da jutarnje i večernje vježbanje imaju različite prednosti.

Prema riječima osobne trenerice Jenesse Connor, najvažnije je pronaći termin kojeg ćete se dugoročno moći pridržavati. Ipak, ako imate mogućnost birati, vrijeme treninga može utjecati na rezultate.

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Jutarnje vježbanje mnogima olakšava stvaranje rutine jer je manja vjerojatnost da će obveze tijekom dana poremetiti plan. Osim toga, istraživanja upućuju na to da osobe koje redovito treniraju između 7 i 9 sati ujutro imaju bolje pokazatelje kardiometaboličkog zdravlja te niži indeks tjelesne mase i manji opseg struka. Neka istraživanja sugeriraju i da jutarnji trening može smanjiti apetit tijekom ostatka dana.

S druge strane, večernji trening također ima brojne prednosti. Može pomoći u smanjenju stresa nakon radnog dana, a kod osoba s dijabetesom tipa 2 povezuje se s boljom regulacijom šećera u krvi. Suprotno uvriježenom mišljenju, umjereno večernje vježbanje ne mora narušiti san, već ga može i poboljšati ako se intenzivni trening ne odradi neposredno prije odlaska na spavanje.

Istraživanja pokazuju da su mišićna snaga i eksplozivnost kod mnogih ljudi najveće tijekom poslijepodneva i ranih večernjih sati. To može biti prednost za one koji žele podizati veće težine ili ostvariti bolje sportske rezultate.

Stručnjaci ipak ističu da ne postoji univerzalno najbolje vrijeme za trening. Na uspjeh mnogo više utječu redovitost, kvaliteta treninga i prehrana nego sat na kojem vježbate.

Ako ste jutarnji tip, iskoristite energiju odmah nakon buđenja. Ako se bolje osjećate navečer, nema razloga da trening odgađate samo zato što ste čuli da su jutarnji treninzi "bolji". Najbolji trening je onaj koji ćete zaista odraditi iz tjedna u tjedan.