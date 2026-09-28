Javorčić Rajčić nakon pobjede na Mejašima: "Dobili smo 753 glasa, opravdat ćemo povjerenje radom"

Nakon održanih izbora za Vijeće Gradskog kotara Mejaši oglasila se Ivana Javorčić Rajčić, nositeljica liste HDZ-a i DP-a, koja je prema njezinim navodima osvojila 753 glasa i najveći broj glasova birača u tom kotaru.

Javorčić Rajčić zahvalila je svim građanima koji su izašli na izbore, kao i članovima, prijateljima i volonterima koji su sudjelovali u kampanji.

– Lista HDZ-a i DP-a, koju sam imala čast predvoditi, osvojila je 753 glasa i dobila najveće povjerenje birača na Mejašima. Hvala vam što ste prepoznali naš rad, naše zalaganje i ono što želimo napraviti za naš kotar – poručila je.

Istaknula je kako nakon izbora slijedi rad na projektima, inicijativama i problemima s kojima se stanovnici Mejaša svakodnevno susreću.

- Pred nama su projekti, inicijative i problemi koje treba rješavati. Želim da u novom mandatu budemo još prisutniji na terenu, da slušamo ljude i da se za svaki problem traži rješenje – navela je Javorčić Rajčić.

Na kraju je biračima još jednom zahvalila na podršci.

- Hvala vam na povjerenju. Opravdat ćemo ga radom – zaključila je.