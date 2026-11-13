Javorčić Rajčić izborila važan pomak za Mejaše: U Proračunu Grada Splita predviđeno 1,434 milijuna eura za otkup zemljišta OŠ Kila

Gradsko vijeće Grada Splita usvojilo je rebalans proračuna za 2026. godinu kojim je predviđeno 1.434.000 eura za otkup zemljišta za izgradnju Osnovne škole Kila, prema procjembenom elaboratu.

Riječ je o važnom koraku prema realizaciji kapitalnog projekta za Mejaše, za koji se predsjednica GK Mejaši Ivana Javorčić Rajčić zalagala kroz rad Radnog tijela za komunalna pitanja, a potom ga istaknula i kao jedno od važnih predizbornih obećanja.

„Izgradnja škole na Kili jedan je od naših prioriteta. Na važnost ovog projekta upozoravala sam još kroz rad Radnog tijela za komunalna pitanja, a realizaciju smo istaknuli i u predizbornom programu. Drago mi je da se sada napravio konkretan pomak prema ostvarenju tog cilja“, poručila je Javorčić Rajčić.

Osiguravanje sredstava za otkup zemljišta važan je preduvjet za nastavak pripreme projekta i daljnje aktivnosti koje vode prema izgradnji nove škole. Iako je napravljen značajan korak, predstoji nastavak postupaka potrebnih za realizaciju ove investicije.

„Nastavit ću inzistirati na tome da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi Mejaši što prije dobili školu koju naša djeca i obitelji zaslužuju“, zaključila je Javorčić Rajčić.