"Javno dobro" apelira na odgovorne da se pozabave problematikom presušivanja bunara i potoka u Sućurcu. Jurlin: "Tjeranje s vlastitog ognjišta je najveći zločin"

Ispred Gradske uprave u Kaštelima danas je Željan Jurlin, u ime stranke Javno dobro, održao konferenciju za medije s ciljem izvještavanja javnosti o naglom i drastičnom padu podzemnih voda te presušivanju povijesno stalnog vodotoka, potoka Bucavica i poljoprivrednih bunara na području Kaštel Sućurca. Budući da se ovaj poremećaj vremenski i prostorno izravno podudara s iskopom i probojem podzemnih stijenskih masa u obuhvatu tunela Kozjak iz stranke smatraju kako je zakonska obveza Grada Kaštela štititi vodonosnike, javna vodna dobra te zone sanitarne zaštite na spomenutom području, što prema navodima Jurlina, Grad Kaštela trenutno ne čini.

- Apeliram na sve institucije da me se ozbiljno shvati jer je, po meni, ovo atak na vode, na poljoprivrednike i mještane koji ovdje žive. Ova pressica je sazvana kako bi javnosti prezentirali obrazac po kojem se rješavaju problemi malih ljudi. Mi smo o izvijestili Ministarstvo okoliša i Inspektorat o nestanku vode u potocima i bunarima te smo tražili istragu i reakciju službenih institucija i struke. Po zakonu su Državni inspektorat i Ministarstvo imali 15 dana da izađu na teren te nam dostave povratnu informaciju. Ništa od toga se nije dogodilo, pojašnjava Jurlin.

S takvim postupcima, po riječima Jurlina, prekršene su sve zakonske norme. Stranka Javno dobro uputila je žalbu Povjerenstvu na pravo o informiranju te nakon zaprimljene žalbe spomenute institucije imaju 48 sati da se očituju o predmetu.

- Ovo je naša borba gdje se vidi da institucije ne reagiraju, zakon ne funkcionira. Zatražili smo sastanak s gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem, ali nismo ga dobili. Nismo danas ovdje kako bi nekoga optuživali nego smo tu zbog našeg opstanka. Ovaj problem je još uvijek rješiv, pa zbog toga apeliramo na žurnost gradonačelnika i institucija. Ovaj problem nije napravila suša jer je problem nastao u svibnju kad smo imali izrazito kišnu zimu i proljeće. Nestanak vode i presušivanje poklopilo se sa zahvatom tunela Kozjak gdje su Hrvatske ceste same izvijestile javnost o pronalasku kaverne te da im je to veliki problem. Od tad počinju problemi. Mi ni sad ne optužujemo Hrvatske ceste nego tražimo istragu i reakciju institucija koje će dokazati u čemu je problem jer problem nije suša, kazao je Jurlin.

Stranka Javno dobro od Grada Kaštela zahtjeva financiranje neovisnog hidrogeološkog elaborata te upućivanje službenog zahtjeva investitoru (Hrvatske ceste d. o. o.) za podzemno trasiranje vode radi fizikalnog utvrđivanja hidrauličke veze između drenažnih otjecanja u tunelu i kaštelanskih izvora.

Jurlin ističe kako su u građenju tunela Kozjak prekršene odredbe Zakona o vodama te Vodopravni uvjeti koji strogo zabranjuju trajno narušavanje vodnog režima ugrožavanje vodoopskrbnih objekata građana. Nadodaje kako po svemu sudeći nije napravljena Studija utjecaja za okoliš tunela Kozjak za južnu stranu.

- Posebno naglašavamo kako se predmetni zahvat gradnje tunela Kozjak nalazi unutar granica europske ekološke mreže Natura 2000, zbog čega svako trajno narušavanje podzemnih vodonosnika, presušivanje prirodnih vodotoka i ugrožavanje lokalne bioraznolikosti predstavlja izravno kršenje ne samo nacionalnih zakona, već i obvezujućih direktiva Europske unije o zaštiti prirode, zaključio je Jurlin.

Svoj stav o problematici iznio je mještanin Kaštel Sućurca koji se bavi poljoprivredom i strahuje zbog pada nivoa vode u njegovom bunaru.

- Prošle godine nivo vode u bunaru pao je dvadesetak centimetara iako je bilo dosta kiše. Naš potok unazad 150 godina nikad nije presušio. Ove godine nivo vode je manji za skoro 85 cm, što je veliko pogoršanje te se pitamo što možemo očekivati iduće godine. Mislimo da se to sve dešava zbog pronalaska kaverne jer se poremetio hidrostatski tlak zbog otvaranja iste. Susjedima presušuju, također, bunari i vjerujemo kako je ovo jedna ekološka katastrofa. Potrebno je hitno nešto poduzeti jer ako se ne poduzme, ako Grad Kaštela i institucije ne reagiraju, oni će me otjerati s vlastitog ognjišta. Ima li veći zločin od toga, kazao je Luka Jurlin.