Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Sinja

Pogledajte tko se može prijaviti

Grad Sinj, na temelju Programa potpora poljoprivredi za razdoblje 2022.–2025., objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Sinja. Cilj poziva je poticanje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman proizvoda, osiguranje proizvodnje, stručno obrazovanje poljoprivrednika te pripremu projekata za nacionalne i međunarodne fondove.

Prijave se zaprimaju od ponedjeljka, 29. prosinca 2025. godine od 8:00 sati, a poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, odnosno do objave obavijesti o zatvaranju na službenoj stranici Grada Sinja.

Ukupno je osigurano 160.000,00 EUR iz proračuna Grada Sinja, a maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 6.636,14 EUR godišnje, ovisno o mjeri. Potpore se dodjeljuju za prihvatljive troškove nastale u 2025. godini zaključno s 29. prosincem, odnosno do dana objave Javnog poziva.

Tko se može prijaviti?

Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem/sjedištem i proizvodnjom na području Grada Sinja, koja nemaju dugovanja prema Gradu Sinju niti nepodmirene obveze prema javnim davanjima.

Mjere potpore uključuju:

  • Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata, plastenika, sustava za navodnjavanje i nabavu poljoprivredne mehanizacije
  • Podizanje trajnih nasada voća, vinove loze, ljekovitog bilja
  • Potporu primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (otkup mlijeka, mesa i povrća)
  • Osiguranje poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda
  • Stručno obrazovanje i usavršavanje poljoprivrednika
  • Pripremu projekata za nacionalne i međunarodne fondove
  • Ulaganja u preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda te promociju na sajmovima

Prijave se podnose na propisanim obrascima, poštom ili osobno u pisarnici Grada Sinja. Obrasci i detaljne upute dostupni su na službenoj web stranici Grada Sinja: www.sinj.hr.

Za dodatne informacije, kontaktirajte Grad Sinj na broj telefona 021/708-626.

