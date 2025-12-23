Grad Sinj, na temelju Programa potpora poljoprivredi za razdoblje 2022.–2025., objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Sinja. Cilj poziva je poticanje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman proizvoda, osiguranje proizvodnje, stručno obrazovanje poljoprivrednika te pripremu projekata za nacionalne i međunarodne fondove.

Prijave se zaprimaju od ponedjeljka, 29. prosinca 2025. godine od 8:00 sati, a poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, odnosno do objave obavijesti o zatvaranju na službenoj stranici Grada Sinja.

Ukupno je osigurano 160.000,00 EUR iz proračuna Grada Sinja, a maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 6.636,14 EUR godišnje, ovisno o mjeri. Potpore se dodjeljuju za prihvatljive troškove nastale u 2025. godini zaključno s 29. prosincem, odnosno do dana objave Javnog poziva.

Tko se može prijaviti?

Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem/sjedištem i proizvodnjom na području Grada Sinja, koja nemaju dugovanja prema Gradu Sinju niti nepodmirene obveze prema javnim davanjima.

Mjere potpore uključuju:

Ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata, plastenika, sustava za navodnjavanje i nabavu poljoprivredne mehanizacije

Podizanje trajnih nasada voća, vinove loze, ljekovitog bilja

Potporu primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (otkup mlijeka, mesa i povrća)

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda

Stručno obrazovanje i usavršavanje poljoprivrednika

Pripremu projekata za nacionalne i međunarodne fondove

Ulaganja u preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda te promociju na sajmovima

Prijave se podnose na propisanim obrascima, poštom ili osobno u pisarnici Grada Sinja. Obrasci i detaljne upute dostupni su na službenoj web stranici Grada Sinja: www.sinj.hr.

Za dodatne informacije, kontaktirajte Grad Sinj na broj telefona 021/708-626.