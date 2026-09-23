Javna ustanova Nacionalni park Krka partner je ConserveUs Festivala: znanje i iskustvo u službi očuvanja kulturne baštine

Javna ustanova Nacionalni park Krka i Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ potpisali su Sporazum o partnerstvu u sklopu 2. ConserveUs Festivala Šibenik 2026., međunarodnog kongresa posvećenog konzerviranju i restauriranju kulturne baštine i razmjeni stručnih znanja i iskustava.

„ConserveUs Festival nastao je s idejom povezivanja ljudi i institucija koje dijele isti cilj – očuvati baštinu i znanje o njezinu očuvanju prenositi dalje. Zato nam je partnerstvo s Nacionalnim parkom Krka posebno vrijedno. Njihovo iskustvo u zaštiti arheološke baštine dodatno obogaćuje Festival, a sudionicima daje priliku upoznati još jedan važan segment naše zajedničke baštine i ljude koji o njoj svakodnevno brinu“, rekao je Nikola Grubić, predsjednik Društva „Juraj Dalmatinac“.

Sporazumom se potvrđuje da će JU NP Krka biti partner i suorganizator Festivala, kojemu su ciljevi povezivanje stručnjaka i institucija koje djeluju na području očuvanja kulturne baštine i približavanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti široj javnosti.

„Nacionalni park Krka, uz svoje prirodne vrijednosti, čuva i iznimno vrijednu kulturnopovijesnu baštinu, tako da kroz rad naše restauratorske radionice razvijamo i prenosimo znanje i iskustva u zaštiti i očuvanju arheoloških predmeta i materijala pronađenih na području Parka. Sudjelovanjem na ConserveUs Festivalu želimo ta iskustva podijeliti s kolegama, studentima i zainteresiranom javnošću i istodobno otvoriti prostor za nova stručna povezivanja“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

Od arheološkog nalaza do restauratorske radionice

Festival se održava od 23. do 26. rujna, a dio programa održat će se u subotu, 26. rujna u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima. JU NP Krka Festivalu će ustupiti kongresnu dvoranu u kampusu i sudionicima predstaviti svoj rad na zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Nakon što svoju konzervatorsko-restauratorsku djelatnost predstavi na predavanju pod naslovom „Od arheološkog nalaza do restauratorske radionice – razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u JU NP Krka“, sudionici će uz stručno vodstvo njezinih djelatnika obići Arheološku zbirku Burnum, a potom i obići arheološki lokalitet Burnum. Taj će program sudionicima približiti različite aspekte zaštite, očuvanja i interpretacije bogate arheološke baštine Nacionalnog parka Krka. Također, bit će upoznati i s doprinosom projekta Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, u sklopu kojeg je uređen i Eko kampus „Krka“ u Puljanima.

ConserveUs Festival Šibenik 2026. okuplja stručnjake, studente i građane kroz predavanja, praktičan rad i susrete posvećene očuvanju kulturne baštine.

Festival organiziraju Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“, Hrvatski restauratorski zavod i Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, partner je Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, a JU NP Krka suorganizator i partner.