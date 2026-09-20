Javio se poštar Stipe koji je pobjegao s mirovinama: "Vazda sam htio otići u Bangkok. A pare? Sve će se vratiti"

Poštar Stipo Jukić iz Čapljine za kojim se tragalo preko pola svijeta nakon što je nestao s mirovinama koje je trebao dostaviti umirovljenicima, otkrio je što ga je nagnalo na takav potez.

Podsjetimo, njegov nestanak prijavila je njegova majka, a tragovi su vodili preko Sarajeva i Turske sve do Tajlanda. Jukić se prije nekoliko dana vratio i odmah predao policiji.

Uhićen je pa pušten da se brani sa slobode.

“Nemoj mi ništa vele pisat, molim te, zivkaju me svi novinari da im dajem intervjue, a ja ne mogu. Ne smijem ni radi policije, da se ne bi oni naljutili. Izašli su mi ljudi u susret, pustili da se branim sa slobode. Nego, ako možete napisat da sam ja reko da mi je stvarno žao, ko što i jest, a pare će se vratit, sve do zadnje marke, uz pomoć obitelji i prijatelja. Sve će bit dobro”, rekao je Jukić.

Priznao je kako je uvijek htio otići u Bangkok.

“Išo sam preko Sarajeva i Turske pa za Bangkok. Avionom. Vazda mi je nekako želja bila baš u Bangkok, svi pričaju da je tamo najbolja zabava. Bio sam osam dana. U Bangkoku i Pataji. Prekrcan je Bangkok. A Pataja je na moru. To ti je grad na plaži. Gdje se ono nedavno iskrcalo pet hiljada američkih marinaca. Ako si upratio, bilo je po svim medijima”, kaže.

Ispričao je i kako je tamo upoznao Tajlanđana s kojim se mogao sporazumjeti jer mu je otac iz Srbije i to je, kaže bio jedini čovjek je čui da govori “naški”.

“Svašta se ovde pisalo, da sam bio s curom, ali nisam, sam samcijat sam bio. Snalazio se bez problema, sve na engleskom. Čitavo vrijeme nisam nikoga čuo da zna naški”, kaže.

Rekao je i kako nikome nije otkrivao svoje planove, samo se javio prijateljima, a onda mu se dogodila nezgoda s mobitelom zbog čega se nije mogao javiti više nikom.

“Svi mi brojevi unutra, ne znam nijedan napamet, ne mogu se nikom javit da sam došo. Ni materi ni prijateljima. Tražio po Bangkoku i našo nekog lika da mi ga napravi. Dok je on to napravio sljedeći dan i dok sam se ja javio, to je sve kod kuće već otišlo predaleko…”, ispričao je međuostalim novinaru Slobodne Dalmacije Damiru Tolju,prenosi Dnevnik.hr.