Javili se i Bilić i Kramarić nakon vijesti o izostanku iz reprezentacije: "Složili smo se..."

Hrvatska nogometna reprezentacija u posljednje dvije utakmice grupne faze Lige nacija neće moći računati na Andreja Kramarića. Nakon što je vijest o njegovu izostanku izazvala brojne reakcije i otvorila pitanje mogućeg oproštaja od Vatrenih, izbornik Slaven Bilić objasnio je što se dogodilo. Razlog je ozljeda koljena, a odluka o propuštanju reprezentativnog okupljanja donesena je zajednički.

Kramarić neće nastupiti protiv Engleske 12. studenoga i Češke 15. studenoga, a Bilić je potvrdio da je s iskusnim napadačem Hoffenheima razgovarao nakon njegove posljednje klupske utakmice.

„S Andrejom sam se čuo nakon jučerašnje utakmice Hoffenheima, objasnio mi je problematiku s ozljedom koja ga muči i složili smo se da je najbolje da preskoči ovu akciju i u potpunosti zaliječi ozljedu”, poručio je hrvatski izbornik.

Bilić: Radujem se njegovu povratku

Izbornik je pritom naglasio da Kramarić i dalje ima važno mjesto u njegovim planovima te da se očekuje njegov povratak kada bude potpuno spreman.

„Andrej je važan dio ove reprezentacije i radujem se njegovu povratku kada bude potpuno spreman, kao što se on veseli biti dio reprezentacije kojoj je dao jako puno, a sigurno može dati i u budućnosti”, izjavio je Bilić.

Time je izbornik odgovorio na nagađanja koja su se pojavila nakon vijesti da se Kramarić zahvalio na pozivu za nadolazeće okupljanje.

Sam Kramarić također je za Večernji list potvrdio da se ne oprašta od reprezentacije, objasnivši da ga muče problemi s patelom, odnosno koljenom.

Još dvojica reprezentativaca otpala zbog ozljeda

Kramarić nije jedini igrač na kojeg Bilić neće moći računati u studenome.

Zbog ozljede stražnje lože desne noge s popisa otpada i branič Fiorentine Marin Pongračić, dok će napadač francuskog Lensa Franjo Ivanović izostati zbog lakšeg potresa mozga.

Izbornik će u subotu na konferenciji za medije predstaviti konačan popis igrača za utakmice protiv Engleske i Češke te dodatno pojasniti zdravstvenu situaciju u reprezentaciji.

Hrvatsku čekaju Engleska i Češka

Vatreni će 12. studenoga gostovati kod Engleske, a tri dana poslije u Osijeku ugostiti Češku. Obje utakmice dio su završnice grupne faze Lige nacija.

Kramarić, koji je za Hrvatsku dosad upisao 119 nastupa i postigao 36 pogodaka, propustit će ovo okupljanje kako bi se posvetio oporavku.

Prema Bilićevim riječima, njegov izostanak ne znači kraj reprezentativne karijere, nego privremenu stanku zbog zdravstvenih problema.