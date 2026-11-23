"To je kao da mi je u dnevni boravak došlo 50 ljudi", rekla je legendarna Jasna Zlokić jutros u bravo jutru, gdje je kod Ivane Mišerić, Filipa Hana i Brune Bucića najavila ekskluzivni božićni koncert bravo radija. U srijedu, 25. studenoga, u 17 sati svoje će hitove zapjevati pred 50 sretnih slušatelja, a koncert će se uživo moći pratiti u programu bravo radija i na njegovu YouTube kanalu.

"To je jedan lijepi, intimni koncert. Samo neka pjevaju! Ima ljudi koji dođu slušati i uživati, ali meni više pašu oni koji pjevaju sa mnom. Onda je meni lakše. Oni malo preuzmu teret moga pjevanja pa sam sretna", ispričala je Jasna.

I nakon toliko godina na pozornici, pred svaki nastup osjeti uzbuđenje. A kad joj usred pjesme pobjegne koji stih, brzo se snađe. "U zadnje mi se vrijeme malo pogube tekstovi. Zaboravim pa izmislim na licu mjesta. Tako da u svojim pjesmama imam puno novih tekstova", našalila se.

Kad ju je jedan slušatelj pitao koja joj je pjesma obilježila život, Jasna je rekla da ne bi bilo pošteno izdvojiti samo jednu. Ipak, uz "Povedi me" spomenula je i "Skitnicu", po kojoj su je ljudi nekada oslovljavali: "'Skitnica' je pjesma koja mi je obilježila život. Po njoj sam dobila svoje drugo ime. Prije su me ljudi zvali Skitnica, tako su mi se obraćali. Zasjenila je i 'Povedi me' i 'Ja sam ti jedini drug'. Sve je te pjesme 'Skitnica' jela kao da je ljudožder. Ljudi su se toliko vezali za nju da im i danas jako puno znači. Lijepo je imati takvu pjesmu. To je velik dar. Tko ne bi volio imati 'Skitnicu' u karijeri?"

"Kad ćete 'Skitnicu'?" pitanje je koje često čuje na koncertima i koje je, priznaje, katkad zna umoriti. Kad su je voditelji pitali hoće li je pjevati u srijedu, našalila se. "Ne, neće biti 'Skitnice'. Ma šalim se!"

Prisjetila se i Rajka Dujmića, koji joj je napisao neke od najpoznatijih pjesama: "Bio mi je veliki prijatelj. Ne ustručavam se reći da me Rajko Dujmić na neki način stvorio bezbrojem divnih pjesama. Znao je izvući iz mene sve ono što možda ni sama nisam znala da posjedujem. Baš je bio genijalac. Strašno mi je bilo teško kad je otišao."

Među nastupima koje posebno pamti izdvojila je večer kada je u zagrebačkom Domu sportova repala uoči izlaska 50 Centa na pozornicu. Američkog repera vidjela je tek u prolazu, a na račun vlastitih reperskih vještina našalila se pred voditeljima: "50 Cent mi nije ni blizu. Ja sam tu stručnjak."

"Ma nikad to neću zaboraviti. To je jedan od onih trenutaka u karijeri kojih se uvijek sjetim s radošću. Iako sam se dosta premišljala, hoću li ili neću. Mislila sam se time malo poigrati. Nisam mislila da ću stvarno doći tamo repati, a onda sam se morala uhvatiti u koštac i s repanjem i s garderobom", rekla je.

Prošle je subote gostovala i na koncertu Jakova Jozinovića u Karlovcu, gdje su zajedno izveli duet "Ljudi poput nas". "Bilo je lipo, baš fino. I to je tako jedan urnebes. Bilo je razdragano, razigrano. Takva mu je publika, takav je i on", ispričala je Jasna.

Vela Luka joj je u srcu, a Zagreb je njezin dom

"Moja Vela Luka je moja duša, a Zagreb sam ja izabrala i jako ga volim. Tu se osjećam kao doma jer to je moj dom. Tu su mi djeca, tu su mi unučice i tu sam sretna", rekla je Jasna.

Kao djevojčica voljela je ljeto i kupanje, ali se veselila i trenutku kada će gosti otići pa će Velu Luku ponovno imati za sebe: "Bilo je toliko ljudi da kao da više nije bila moja. Čekala sam da se isprazni, da je prigrlim onakvu kakva jest."

Na pitanje kako s istom osobom provesti gotovo 50 godina, Jasna se našalila: "Isto vam je to pakiranje. Ako promijeniš, samo je mašnica druga."

Potom je ispričala što ih je sve te godine povezivalo.

"Tu je puno odricanja i prilagođavanja. Prolaziš kroz odrastanje, razumijevanje, odricanje, pažnju i ljubav. Posvađamo se. Sve je to dio života. Imamo sina, imamo dvije unučice, moju Mariju i moju Tanju. Sve me to vezalo", zaključila je.