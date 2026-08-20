Jasna Zlokić i Jakov Jozinović zajedno u novoj pjesmi: Ovaj spoj malo tko je očekivao

Croatia Records iznenadio je publiku najavom nove glazbene suradnje koja spaja dvije različite generacije domaće scene. Jasna Zlokić snimila je pjesmu s Jakovom Jozinovićem, a njihov zajednički singl nosi naziv „Ljudi poput nas“.

Najava je objavljena na društvenim mrežama diskografske kuće, uz poruku kojom su dodatno zagolicali znatiželju publike.

„Neočekivano? Možda. Slučajno? Nimalo. Ljudi poput nas. Jasna X Jakov“, poručili su iz Croatia Recordsa.

Objava je vrlo brzo privukla pozornost pratitelja, a brojni obožavatelji u komentarima su pokazali da s nestrpljenjem čekaju čuti rezultat ovog glazbenog spoja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Croatia Records (@croatiarecords)

Spoj dvije generacije

Nova pjesma donosi zanimljivu kombinaciju dobro poznatog i prepoznatljivog glasa Jasne Zlokić te Jakova Jozinovića, mladog pjevača koji posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost publike.

Iako bi njihova zajednička pjesma na prvi pogled mogla djelovati neočekivano, ovo nije prvi put da su se Jasna i Jakov našli zajedno pred publikom.

Već su dijelili pozornicu na dodjeli glazbene nagrade Cesarica. Tada se Jozinović, zajedno s Duškom Brčić-Šušak i Anom Uršulom Najev, pridružio Jasni Zlokić u izvedbi jednog od njezinih najvećih hitova – „Skitnica“.

Zlokić je nakon tog nastupa pohvalila mlade kolege i istaknula koliko joj je bilo lijepo nastupati s novom generacijom izvođača.

Sada je suradnja s Jozinovićem otišla korak dalje. Umjesto zajedničke izvedbe starog hita, publika će dobiti novu pjesmu nastalu upravo kao spoj njihovih vokala.

Croatia Records zasad je otkrio naziv pjesme i izvođače, a najava „Ljudi poput nas“ već je izazvala velik interes publike.