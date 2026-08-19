Jasan odgovor iz Banovine: "Nećemo odlaganje otpada, tražit ćemo brisanje kamenoloma iz Prostornog plana"

Nakon što je jutros Dalmacija Danas objavila detalje o planovima prema kojima bi višak iskopa s gradilišta buduće brze ceste od TTTS-a do Stare Podstrane mogao završiti na području bivšeg kamenoloma Perun iznad Žrnovnice, stigao je odgovor Grada Splita.

Iz Banovine jasno poručuju da se protive mogućnosti odlaganja otpada na Perunu, ali i svakoj budućoj eksploataciji mineralnih sirovina na tom području. Grad je, navode, već pokrenuo postupak tehničke sanacije neaktivnog eksploatacijskog polja.

Riječ je o prostoru površine čak 42,62 hektara, a postupak je pokrenut na temelju Zakona o rudarstvu i odluke splitskog Gradskog vijeća donesene na sjednici 15. srpnja 2024. godine.

Grad: Sanacija ne znači odlaganje materijala

Posebno je važan dio odgovora Grada koji se odnosi upravo na pitanje dovoženja materijala na Perun.

Iz Grada naglašavaju da je riječ isključivo o tehničkoj sanaciji područja na kojem su rudarski radovi trajno obustavljeni.

"Sanacija ne podrazumijeva nastavak eksploatacije mineralnih sirovina niti odlaganje bilo kakvog materijala, već provedbu mjera kojima će se osigurati stabilnost terena, ukloniti posljedice dugogodišnje eksploatacije te povećati sigurnost ljudi, imovine i okoliša", odgovorili su iz Grada Splita.

Ovakav stav posebno je značajan nakon informacije da se Perun u dokumentaciji vezanoj uz izgradnju brze ceste TTTS – Stara Podstrana pojavljuje kao lokacija za višak iskopa.

Podsjetimo, Hrvatske ceste navele su da je lokacija određena sukladno dopisu Splitsko-dalmatinske županije od 5. svibnja 2026. godine te da je Županija kroz prostorni plan odredila predmetnu lokaciju.

Tražit će brisanje Peruna iz Prostornog plana Županije

Grad Split sada najavljuje i konkretan potez kojim želi onemogućiti buduću eksploataciju tog prostora.

Nakon završetka propisanih postupaka zatražit će brisanje eksploatacijskog polja Perun iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

Time, kako ističu, žele jasno potvrditi svoj stav da se protive "svakoj budućoj eksploataciji mineralnih sirovina, kao i mogućnosti odlaganja otpada na tom području".

Takva najava dolazi u trenutku kada i Mjesni odbor Žrnovnica traži potpuno brisanje planske stavke 216., odnosno uklanjanje Peruna iz planske namjene koja omogućuje zbrinjavanje i oporabu građevnog otpada i materijala iz iskopa.

U fokusu sigurnost ljudi i zaštita okoliša

Iz Grada navode da će tijekom pripreme i provedbe sanacije među glavnim prioritetima biti zaštita okoliša, očuvanje kvalitete života stanovnika okolnih naselja te sigurnost ljudi.

"Sve aktivnosti provodit će se uz poštovanje propisanih mjera zaštite okoliša, zaštite prirode i geomehaničke stabilnosti te svih uvjeta koje odrede nadležna tijela", poručuju iz Banovine.

Tehnička sanacija trebala bi se provoditi prema elaboratu nadležnog ministarstva i u skladu sa Zakonom o rudarstvu.

Sanaciju financira država

Grad je pojasnio i tko je formalno nadležan za cijeli postupak.

Nositelj i ovlaštenik neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina je Republika Hrvatska, dok je za provedbu sanacije nadležno Ministarstvo gospodarstva, koje treba osigurati i financijska sredstva.

Odgovor Grada Splita tako donosi važan element u priču koja je posljednjih dana izazvala veliku zabrinutost u Žrnovnici.

Dok se u dokumentaciji vezanoj uz gradnju brze ceste Perun pojavljuje kao lokacija za višak iskopa, Grad Split sada izričito poručuje da tehnička sanacija koju pokreće ne uključuje odlaganje bilo kakvog materijala te najavljuje brisanje eksploatacijskog polja iz županijskog prostornog plana.

Time se dodatno otvara pitanje kako će se stav Grada Splita odraziti na planove vezane uz višak materijala s jednog od najvećih cestovnih projekata na splitskom području i hoće li Perun u konačnici biti potpuno prekrižen kao moguća lokacija za njegovo odlaganje.