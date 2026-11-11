Jarak otvara najmračniji dosje Drniša! Aleksićev stric otkrio jezive detalje nakon pucnjave: "Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje"

Prva epizoda nove sezone dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže sutra na platformu Voyo . Prva epizoda naziva 'Zločin u Drnišu' donosi potresnu priču o nezamislivoj tragediji koja se dogodilo ljetos - kada je Kristijan Aleksić oduzeo život nedužnog mladića.

Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju novu sezonu 'Dosjea Jarak' pričom o tragediji koja je ljetos pogodila drniški kraj. 'Zločin u Drnišu' donosi strašnu priču o recidivistu Kristijanu Aleksiću, koji je oduzeo život nedužnog mladića dok mu je donosio pizzu.

U epizodi se, otkriva Dario Todorović, podrobnije bave i Aleksićevim prvim ubojstvom, počinjenim prije niza godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", dodao je Todorović. Najpotresniji dio epizode, ističe Aleksić, svjedočenje je ubojičinog strica.

"Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o višestruko ranjavanom hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje. Živio je u istoj kući s ubojicom. On u prizemlju sa suprugom i djecom, a Kristijan na katu. Ispričao nam je sve o njegovom djetinjstvu, traumama, uzrocima i posljedicama. No, najstrašniji detalji koje nam je ispričao su trenuci nakon pucnjave, kojima je osobno svjedočio. Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje", najavljuje Jarak.

Novu sezonu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo od četvrtka, 12. studenog.