Japirko je bio premalen za sve: Doris Dragović rasplesala Solin uoči Dana grada

Solin večeras slavi svoj dan uz glazbu i veliko koncertno druženje. Povodom Dana Grada Solina na Japirku je organiziran koncert Doris Dragović, koji je privukao velik broj građana i posjetitelja.

Prostor ispred dvorane na Japirku pokazao se pretijesnim za sve one koji su večeras odlučili uživati u dobro poznatim hitovima jedne od najpopularnijih hrvatskih pjevačica.

Publika svih generacija zajedno pjeva, pleše i uživa u koncertu, a atmosfera u Solinu je od samog početka večeri posebno svečana i vesela.

Doris Dragović svojim je nastupom dodatno upotpunila proslavu Dana Grada, a brojna publika pokazala je koliko je interesa izazvao ovaj koncert. Japirko je tako večeras postao mjesto glazbe, druženja i zajedničke proslave važnog dana za Solin.