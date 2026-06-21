Japan deklasirao Tunis

Japan je upisao uvjerljivu pobjedu u drugom kolu skupine F Svjetskog prvenstva. U Monterreyju je s 4:0 nadigrao Tunis i napravio veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu.

Junak susreta bio je Ayase Ueda, koji je postigao dva pogotka i upisao asistenciju, dok su se među strijelce još upisali Daichi Kamada i Junya Ito. Nakon remija s Nizozemskom u prvom kolu, Japanci sada imaju četiri boda i u posljednje kolo ulaze u odličnoj poziciji.

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Japan je poveo već u četvrtoj minuti. Keito Nakamura probio je lijevu stranu i ubacio prizemnu loptu, a Kamada je iz blizine pospremio u mrežu za 1:0. Dominaciju azijske reprezentacije potvrdio je Ueda u 30. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora za povećanje vodstva.

Tunis ni u nastavku nije pronašao odgovor na visoki ritam i agresivni presing suparnika. U 69. minuti Ueda je sjajnim dodavanjem izbacio obranu Tunisa, a Junya Ito mirno pogodio za 3:0. Konačnih 4:0 postavio je ponovno Ueda u 84. minuti, kada je glavom zaključio još jednu lijepu akciju svoje momčadi.

Japan tako nakon dva kola ima četiri boda, koliko i Nizozemska, dok će odluka o putnicima u osminu finala pasti u posljednjem kolu. Tada će Japan igrati protiv Švedske, a Tunis protiv Nizozemske.