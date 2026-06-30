Jala Brat i Buba Corelli stižu na jednu od najatraktivnijih pozornica na Jadranu

Jedni od najtraženijih regionalnih izvođača ovog vikenda stižu na Krk. Jala Brat i Buba Corelli, najpopularniji regionalni trap dvojac, nastupit će 4. srpnja u Diamond Clubu powered by Mint, jednoj od najatraktivnijih open-air pozornica na Jadranu. Diamond je ljetnu sezonu već otvorio nizom velikih koncerata, a dolazak dvojca koji godinama dominira regionalnom scenom dodatno potvrđuje status ovog kluba kao jedne od najpoželjnijih ljetnih destinacija za zabavu.

Publiku očekuje noć velikih hitova

Dolazak Jale Brata i Bube Corellija već sada izaziva veliko zanimanje publike. Riječ je o izvođačima koji iza sebe imaju milijunske preglede, rasprodane koncerte i hitove koji redovito osvajaju streaming platforme, klubove i trending ljestvice diljem regije.

Njihov prepoznatljiv zvuk, snažna produkcija i niz pjesama koje publika zna od prve do posljednje riječi pretvorili su ih u jedan od najvećih glazbenih fenomena na ovim prostorima. Među najpoznatijim hitovima nalaze se "Ona'e", "Roze suze", "Kamikaza", "Zove Vienna", "Bez koda", "Karantin" i brojne druge pjesme koje su obilježile regionalnu trap scenu.

Dva nastupa ovog ljeta na Krku

Publiku u Diamond Clubu očekuje večer ispunjena energijom, atraktivnom produkcijom i atmosferom po kojoj su koncerti Jale Brata i Bube Corellija već godinama prepoznatljivi.

Posebno zanimanje izaziva i činjenica da će se popularni dvojac ovog ljeta u Diamond vratiti čak dva puta. Nakon prvog nastupa, zakazanog za 4. srpnja, novi susret s publikom na Krku najavljen je za 11. kolovoza. To dovoljno govori o velikom interesu publike, ali i o posebnom odnosu koji ovi izvođači imaju s fanovima na hrvatskoj obali.

Diamond nastavlja dovoditi velika regionalna imena

Uz velike koncerte i produkciju koja iz godine u godinu podiže ljestvicu, Diamond Club powered by Mint nastavlja graditi reputaciju jednog od najvažnijih open-air klubova na hrvatskoj obali.

Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu i brojna druga velika regionalna glazbena imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i mnogi drugi. Krk tako i ovog ljeta ostaje nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje velikih koncerata, vrhunske produkcije i nezaboravne zabave pod otvorenim nebom.