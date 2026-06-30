Close Menu

Jala Brat i Buba Corelli stižu na jednu od najatraktivnijih pozornica na Jadranu

Diamond je ljetnu sezonu već otvorio nizom velikih koncerata

Jedni od najtraženijih regionalnih izvođača ovog vikenda stižu na Krk. Jala Brat i Buba Corelli, najpopularniji regionalni trap dvojac, nastupit će 4. srpnja u Diamond Clubu powered by Mint, jednoj od najatraktivnijih open-air pozornica na Jadranu. Diamond je ljetnu sezonu već otvorio nizom velikih koncerata, a dolazak dvojca koji godinama dominira regionalnom scenom dodatno potvrđuje status ovog kluba kao jedne od najpoželjnijih ljetnih destinacija za zabavu.

Publiku očekuje noć velikih hitova

Dolazak Jale Brata i Bube Corellija već sada izaziva veliko zanimanje publike. Riječ je o izvođačima koji iza sebe imaju milijunske preglede, rasprodane koncerte i hitove koji redovito osvajaju streaming platforme, klubove i trending ljestvice diljem regije.

Njihov prepoznatljiv zvuk, snažna produkcija i niz pjesama koje publika zna od prve do posljednje riječi pretvorili su ih u jedan od najvećih glazbenih fenomena na ovim prostorima. Među najpoznatijim hitovima nalaze se "Ona'e", "Roze suze", "Kamikaza", "Zove Vienna", "Bez koda", "Karantin" i brojne druge pjesme koje su obilježile regionalnu trap scenu.

Dva nastupa ovog ljeta na Krku

Publiku u Diamond Clubu očekuje večer ispunjena energijom, atraktivnom produkcijom i atmosferom po kojoj su koncerti Jale Brata i Bube Corellija već godinama prepoznatljivi.

Posebno zanimanje izaziva i činjenica da će se popularni dvojac ovog ljeta u Diamond vratiti čak dva puta. Nakon prvog nastupa, zakazanog za 4. srpnja, novi susret s publikom na Krku najavljen je za 11. kolovoza. To dovoljno govori o velikom interesu publike, ali i o posebnom odnosu koji ovi izvođači imaju s fanovima na hrvatskoj obali.

Diamond nastavlja dovoditi velika regionalna imena

Uz velike koncerte i produkciju koja iz godine u godinu podiže ljestvicu, Diamond Club powered by Mint nastavlja graditi reputaciju jednog od najvažnijih open-air klubova na hrvatskoj obali.

Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu i brojna druga velika regionalna glazbena imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i mnogi drugi. Krk tako i ovog ljeta ostaje nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje velikih koncerata, vrhunske produkcije i nezaboravne zabave pod otvorenim nebom.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0