O odnosu Jakova Jozinovića i Džejle Ramović posljednjih se mjeseci mnogo govori, a objava njihove zajedničke pjesme "Suze" dodatno je rasplamsala nagađanja o mogućoj ljubavnoj vezi dvoje mladih glazbenika. Njihova bliskost na pozornici, zajednički nastupi i emotivni kadrovi iz novog videospota potaknuli su zanimanje obožavatelja diljem regije. Uoči velikih koncerata u Beogradu, mladi hrvatski pjevač u razgovoru za srpski portal Mondo odgovorio je na pitanje je li njihov odnos tek dobro osmišljen marketinški potez.

O ljubavnom životu ne želi govoriti

Na izravno pitanje novinarke Ane Živančević o tome je li njihov odnos marketinški trik, Jozinović je odgovorio: "Ma ne." Objasnio je da identitet osobe s kojom eventualno dijeli ljubavni život želi zadržati za sebe, neovisno o zanimanju javnosti. Istaknuo je da je tijekom ove godine publici već dao mnogo toga, ali da smatra kako ima pravo sačuvati svoju privatnost.

"To je privatan život i moram ipak nešto sačuvati samo za sebe", kazao je Jakov za Mondo. Priznao je i da ga zabavljaju teorije koje se pojavljuju u javnosti te da su mu neka nagađanja simpatična. Ipak, njegov odgovor nije donio potvrdu ljubavne veze s Džejlom, nego je pokazao koliko mu je važno odvojiti glazbenu karijeru od privatnog života.

Otkrio kakva je Džejla kada se kamere ugase

Jozinović nije skrivao koliko cijeni svoju kolegicu i koliko mu znači njezina podrška. Kako je ispričao za Mondo, Džejla ima više iskustva u glazbenoj industriji, a zbog njihove generacijske bliskosti dobro razumije izazove s kojima se trenutačno susreće. Posebno je istaknuo njezinu iskrenost i činjenicu da je, unatoč godinama provedenima na glazbenoj sceni, sačuvala svoju autentičnost.

Govoreći o savjetima koje je dobio od nje, Jakov je naglasio da mu je najvažnija poruka da ostane svoj. U razdoblju u kojem njegova popularnost brzo raste, želi sačuvati osobine koje je imao prije velikog glazbenog uspjeha.

Više od 20 sati pred kamerama

Posebnu pozornost privukao je videospot za pjesmu "Suze", u kojem su Jakov i Džejla pokazali i svoje glumačke sposobnosti. Hrvatski pjevač otkrio je da je snimanje trajalo više od 20 sati u kontinuitetu, no da je zahvaljujući međusobnom razumijevanju suradnja protekla vrlo prirodno. Za Mondo je ispričao da oboje vole glumu i filmski oblikovane scene, što im je znatno olakšalo posao.

Kako je ranije objavio Jutarnji list, ideja o zajedničkoj pjesmi rodila se nekoliko mjeseci prije njezine objave, nakon što su Jakov i Džejla na koncertu zajedno s Matijom Cvekom izveli pjesmu "Trebaš li me". Publika je tada prepoznala sklad njihovih glasova, a zajednički nastup postao je temelj za realizaciju dueta.

Glazbu i tekst za pjesmu "Suze" potpisuju Matija Cvek i Josip Palamet, dok je za aranžman zaslužan Mahir Sarihodžić. Videospot je pod redateljskom palicom Luke Sepčića sniman u raskošnom ambijentu dvorca Pejačević u Našicama, objavio je Mondo prilikom predstavljanja pjesme 20. studenoga.

Jakov kleknuo pred Džejlu u Sarajevu

Dodatno zanimanje za njihov odnos izazvao je nedavni koncert u sarajevskoj Skenderiji, gdje se Džejla pojavila kao posebna gošća mladog hrvatskog pjevača. Pred sarajevskom publikom prvi su put uživo izveli zajedničku pjesmu "Suze", a jedan trenutak njihova nastupa posebno je privukao pozornost. Jakov je pred Džejlom kleknuo i zahvalio joj na ostvarenju svoje glazbene želje.

Kako je izvijestio Jutarnji list, njihovo zajedničko pojavljivanje na pozornici izazvalo je veliko oduševljenje publike. Koncert je održan u sklopu Jakovljeve turneje "Ja za čuda letim", tijekom koje, uz autorske pjesme, izvodi i poznate regionalne glazbene hitove.

Duet osvojio publiku diljem regije

Da je njihova glazbena suradnja naišla na odličan odjek, pokazuju i rezultati na digitalnim platformama. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, pjesma "Suze" već je dan nakon objave dospjela na vrh YouTubeovih ljestvica popularnosti u nekoliko zemalja, među kojima su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Njemačka, Austrija i Sjeverna Makedonija.

Jakova ovoga vikenda, 28. i 29. studenoga, očekuju dva velika koncerta u Beogradskoj areni, najavio je Journal. Dok obožavatelji iščekuju njegove nove nastupe i eventualno ponovno pojavljivanje Džejle na pozornici, pitanje njihova ljubavnog odnosa ostaje bez konačnog odgovora. Ono što više nije upitno jest da je njihova glazbena suradnja privukla pozornost publike daleko izvan granica njihovih matičnih zemalja.