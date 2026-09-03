Jakov Prkić prozvao HDZ Blatine-Škrape zbog objave iz osnovne škole: „Nestala je sramotna objava“

Jakov Prkić na Facebooku je reagirao na, kako navodi, predizbornu objavu HDZ-a Blatine-Škrape u kojoj su kandidati za predstojeće kotarske izbore fotografirani u prostoru Osnovne škole Blatine-Škrape.

Prkić tvrdi da je sporna objava u međuvremenu uklonjena te je potez HDZ-a nazvao „sramotnim“, smatrajući da se obrazovna ustanova ne bi trebala koristiti u svrhu predizborne kampanje.

U svojoj objavi osvrnuo se i na navodnu reakciju državne tajnice Zrinke Mužinić-Bikić, za koju kaže da je, prema informacijama koje je dobio, označila objavu oznakom „sviđa mi se“. Prkić pritom ironično komentira sadržaj objave i način na koji je ona promovirana.

Kako bi, kako navodi, provjerio vrijede li jednaka pravila za sve političke opcije, Prkić se odlučio obratiti predstavnicima osnivača splitskih osnovnih škola – gradonačelniku, njegovom zamjeniku, nadležnoj pročelnici i ravnatelju OŠ Blatine-Škrape.

Od njih traži da mu omoguće pristup školi kako bi je mogao koristiti „za istu svrhu“ kao i kandidati HDZ-a, aludirajući na korištenje prostora škole tijekom predizborne kampanje.

„Čekam odgovor kojeg sigurno neću dobiti“, zaključio je Prkić svoju objavu.