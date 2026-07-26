Jakov Prkić ogorčen nakon predstave u Dioklecijanovoj palači: "Glazba iz kafića probijala se kroz debele zidove"

Predstava "Biti ili ne biti", odigrana sinoć u podrumima Dioklecijanove palače, ostala je u sjeni preglasne glazbe iz jednog ugostiteljskog objekta na Rivi, upozorio je splitski gradski vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić.

Prema njegovim riječima, buka je ozbiljno narušila atmosferu i kvalitetu izvedbe, a cijeli slučaj ponovno je otvorio pitanje komunalnog reda i kontrole buke u povijesnoj jezgri Splita.

"Glazba se probijala kroz debele zidove palače"

Prkić je pohvalio predstavu autorskog dvojca Dražena Šivaka i Gorana Šušljika, ocijenivši je izvrsnim ostvarenjem vrijednim gledanja. Međutim, kako je istaknuo, izvedbu je pratila buka iz obližnjeg kafića. "Sinoć je u podrumima Dioklecijanove palače odigrana predstava 'Biti ili ne biti'. Izvrstan uradak autorskog dvojca Dražena Šivaka i Gorana Šušljika vrijedan gledanja. No, jedna je stvar bitno narušila kvalitetu izvedbe. Bila je to preglasna glazba iz unutrašnjosti jednog kafića na Rivi koja se lakoćom probijala kroz debele zidove palače", objavio je Prkić. Dodao je kako je komorna atmosfera podruma teško podnosila takvo "zagađenje bukom". "Kao gledatelju nije mi bilo lako koncentrirati se, a kako je tek bilo glumcima, teško mi je i zamisliti. No, unatoč svemu, momci su to profesionalno izveli do kraja", naveo je.

"Progonili su me neugoda, nemoć i posramljenost"

Splitski gradski vijećnik osvrnuo se i na ravnatelja Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split Sinišu Popovića, koji je također nazočio predstavi. "Ne znam kako se osjećao ravnatelj Drame Siniša Popović, ali mene su progonili neugoda, nemoć i posramljenost", poručio je Prkić.

Prkić prozvao gradske vlasti zbog Komunalnog reda

U nastavku objave kritizirao je činjenicu da se Odluka o komunalnom redu još nije našla na dnevnom redu Gradskog vijeća, iako je savjetovanje s javnošću završeno krajem svibnja.

"Odluka o Komunalnom redu još nije blizu dnevnog reda Gradskog vijeća, iako je savjetovanje s javnošću dovršeno koncem svibnja. Očito je kako ni puna dva mjeseca nisu dovoljna da se konačno raspravi i usvoji", istaknuo je. Prkić smatra kako ni donošenje odluke možda ne bi odmah spriječilo slične situacije, ali bi barem pokazalo da postoji politička volja za njihovo rješavanje.

"Bojim se kako ni to ne bi bilo dovoljno da slučajevi poput sinoćnjeg budu prošlost, ali pokazalo bi volju i želju da se neugodne situacije konačno počnu rješavati", zaključio je.