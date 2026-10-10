Jakov Jozinović rasprodao Višnjik, a onda na pozornicu pozvao posebnu gošću

Prepuni Višnjik, publika pristigla iz gradova diljem Dalmacije i drugih krajeva Hrvatske te večer ispunjena pjesmom, emocijama i nezaboravnom atmosferom. Tako je izgledao zadarski koncert glazbene senzacije Jakova Jozinovića, koji je u petak u Dvorani Krešimira Ćosića priredio glazbeno-scenski spektakl za pamćenje.

“Dobra večer, Zadre! Wow, kakav grad, kakvi ljudi! Presretan sam što sam večeras s vama u ovoj predivnoj dvorani u sklopu turneje ‘Ja za čuda letim’. Želim da se večeras zabavimo i pjevamo najjače!”, poručio je na samom početku.

Koncert je otvorio s pjesmom “Polje ruža”, a već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Nizao je obrade poznatih hitova kojima je osvojio srca publike, ali i pjesme s hit-albuma prvijenca “Ja za čuda letim”. Od rasplesanih “Nećeš spavati” i “Meri” do emotivnih balada “Raj” i “4 laste”, publika je svaki stih pjevala uglas s omiljenom im zvijezdom.

Jedno od iznenađenja večeri bio je dolazak glazbene gošće Lorene Bućan, pjevačice grupe Magazin. Zajedno su izveli veliki hit “Suze biserne”, a potom je Lorena zapjevala i svoju uspješnicu “Tvoja i gotovo”.

“Meni je jako drago što je Lorena večeras ovdje s nama. Pratim je još od svih onih showova u kojima sam i ja bio. Drago mi je što smo oboje u onome što želimo raditi i da smo sretni. Sve što želim sebi, želim i tebi”, rekao je Jakov, a Lorena je imala posebnu poruku za njegove obožavatelje.

“Jakov je stvarno blagoslovljen što ima ovakvu publiku. Fenomenalni ste!”, poručila je.

Posebno emotivan trenutak uslijedio je tijekom izvedbe bezvremenskog hita “Kalelarga” Tomislava Ivčića, koji je Jakov otpjevao u duetu s mladim talentiranim Zadraninom Leom Radošem. Pjesma koja zauzima posebno mjesto u srcima Zadranki i Zadrana izazvala je oduševljenje u dvorani, a Jakov je nakon zajedničkog nastupa mladom kolegi uputio dirljive riječi podrške.

“Imaš sve što ti je potrebno i ja ti želim da ti se sve one sretne zvijezde na nebu poslože. Zaslužio si sve”, poručio mu je.

U repertoaru se našao i poseban glazbeni hommage preminuloj rock legendi Goranu Baretu, kojem je Jakov odao počast izvedbom kultne pjesme “Teške boje”.

Glazbeni spektakl pratila je i produkcija dostojna velikih svjetskih pop zvijezda. Raskošna pozornica, impresivan light show, specijalni efekti, deseci balona i konfeti upotpunili su koncert atraktivnim vizualnim prizorima.

Koliko mu je zadarska publika značila, Jakov je pokazao na samom kraju koncerta, kada joj se emotivno zahvalio i prisjetio svojih prvih nastupa u ovom gradu.

“Večeras ste bili apsolutno divni. Hvala vam na svakoj kupljenoj karti! Rekli su mi da je Zadar najteže rasprodati i hvala vam što smo u tome uspjeli. S vama imam predivne uspomene još od svojih prvih malih nastupa u ovom gradu. Bili ste divna publika, ispunili ste mi srce. Želim vam se vratiti, učinili ste me najsretnijim. Hvala, Zadre”, rekao je Jakov.