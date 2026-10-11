Jakov Jozinović prekinuo šutnju nakon žestokih napada: "Nisam političar, ne pristajem biti dio medijskih manipulacija"

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović oglasio se na društvenim mrežama nakon brojnih kritika i prozivki koje su posljednjih dana izazvale veliku pozornost javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Povod je snimka stara gotovo dvije godine, na kojoj tada 19-godišnji Jozinović izvodi pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Nakon što se snimka ponovno proširila društvenim mrežama, uslijedile su brojne reakcije, a među najglasnijima bila je srpska pjevačica Jelena Karleuša. Jozinović je sada odlučio javno odgovoriti na kontroverze, naglašavajući da je prije svega glazbenik te da nikada nije imao namjeru bilo koga povrijediti.

"Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože"

U podužoj objavi Jakov Jozinović osvrnuo se na snimku koja je izazvala polemike, ali i na optužbe koje su se pojavile u javnosti. "Posljednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj glazbeni put, pjevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedna snimka s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke", napisao je Jozinović.

Istaknuo je da poštuje svoje podrijetlo i narod, ali da to nikada nije značilo nepoštovanje drugih. "Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio. Razumijem da glazba, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna povijesna i osobna značenja. No nikada mi nije bila namjera bilo koga povrijediti niti bih ikada želio da se bilo tko zbog mene osjeća povrijeđeno", poručio je.

"Ja sam glazbenik, nisam političar"

Mladi pjevač posebno se osvrnuo na medijske napise i izjave koje mu se, kako tvrdi, posljednjih mjeseci neutemeljeno pripisuju. "Da sve bude još neugodnije, posljednjih se mjeseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem biti dio medijskih manipulacija i neistina niti dopustiti da se moje ime koristi za stvaranje sukoba ondje gdje mu nije mjesto", naglasio je Jozinović.

Zatim je poslao jasnu poruku: "Ja sam glazbenik, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu." Dodao je kako medijske laži, teorije zavjere i šokantni naslovi nisu ono što on predstavlja niti put kojim želi graditi svoju karijeru.

Karleuša ga optužila da je "projekt stranih službi"

Podsjetimo, Jelena Karleuša žestoko je komentirala Jozinovićevu popularnost u Srbiji nakon što se proširila snimka na kojoj izvodi Thompsonovu pjesmu. Karleuša je ustvrdila da je riječ o "ozbiljnom projektu stranih službi" na koji su, prema njezinim riječima, Srbi nasjeli. Govorila je i o mogućim zabranama nastupa hrvatskog pjevača u Srbiji. Iako je kazala da načelno nije za zabrane, istaknula je kako bi trebalo postojati načelo reciprociteta.

Kontroverze su izazvale reakcije i među dijelom Jozinovićeve publike u Srbiji. Na društvenim mrežama pojavili su se pozivi na bojkot njegovih koncerata, a pojedini korisnici najavljivali su prodaju ulaznica. Jozinović bi, prema ranijim najavama, trebao nastupiti u Beogradskoj areni 24. i 25. listopada.

"Ostajem isti onaj dečko kojemu je glazba bila i ostala način da prenese emociju"

Na kraju svojeg obraćanja Jakov Jozinović zahvalio je publici koja ga podržava, ističući kako glazbom želi povezivati ljude, a ne stvarati podjele. "Ostajem isti onaj dečko kojemu je glazba bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svjestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija glazba dolazi do ljudi diljem regije", napisao je.

Objavu je zaključio zahvalom obožavateljima: "Povjerenje koje mi dajete shvaćam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi. Voli vas vaš Jakov."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jakov (@jakov.jozinovic)