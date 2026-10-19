Jakov Jozinović odgodio dva koncerta u Beogradu: "Svjestan sam koliko ste se veselili"

Jakov Jozinović odgodio je dva koncerta u beogradskoj Areni koji su se trebali održati 24. i 25. listopada u sklopu turneje "Ja za čuda letim". Odluku je objavio u priopćenju na Instagramu.

Koncert koji je bio zakazan za 24. listopada pomaknut je na 28. studenoga, dok će datum drugog nastupa, planiranog za 25. listopada, biti objavljen naknadno. Sve kupljene ulaznice vrijedit će za nove termine, a posjetitelji kojima novi datumi ne odgovaraju mogu zatražiti povrat novca.

Ispričao se obožavateljima

"Svjestan sam koliko ste se veselili našim arenama, koliko ste planirali dolazak i koliko ste vremena i novca izdvojili kako biste bili dio ovih koncerata. Upravo mi je zato posebno žao što vam moram javiti da zbog tehničkih i organizacijskih razloga moramo pomaknuti koncerte planirane za 24. i 25. listopada na nove termine", naveo je Jakov, piše Index.

"Za koncert 24. 10. novi je datum 28. 11. i sve kupljene ulaznice vrijede za taj termin. Ako vam novi datum, nažalost, ne odgovara, povrat novca možete zatražiti. Ulaznice kupljene na prodajnom mjestu možete vratiti tamo gdje ste ih kupili, uz predočenje fizičke ulaznice i fiskalnog računa. Ako ste ulaznice kupili online, zahtjev za povrat možete poslati na njihovu adresu", pojasnio je.

"Novi termin koncerta planiranog za 25. 10. objavit ćemo uskoro, a uz objavu ćemo podijeliti i sve informacije za posjetitelje tog koncerta. Želim vam se iskreno ispričati zbog svih neugodnosti koje vam ova promjena može uzrokovati, posebno ako ste već rezervirali smještaj, organizirali putovanje, uzeli slobodne dane ili uskladili druge obveze.

Dat ću sve od sebe da ispunim vaša očekivanja i da vam koncerti ostanu u najljepšem sjećanju. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i podršci. I dalje se iskreno veselim našem susretu i nadam se da ću vam informacije o drugom terminu moći javiti čim budu potvrđene", stoji u priopćenju.

Inače, u Srbiji se 25. listopada održavaju parlamentarni izbori.

Dio srpske javnosti pozivao na bojkot koncerata

Pjevač je nedavno bio u fokusu javnosti nakon što se pojavila stara snimka na kojoj izvodi pjesmu Marka Perkovića Thompsona. Dio srpske javnosti tada je pozivao na bojkot njegovih koncerata, a neki su tražili i da mu se zabrane nastupi u Srbiji.

Jozinović se tad oglasio priopćenjem koje je objavio na društvenim mrežama.

"Posljednjih se dana puno govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj glazbeni put dok sam pjevao po kafićima. Zanimljivo je kako jedna snimka s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu oglasiti se kako bih jasno rekao ono što smatram važnim", napisao je.

"Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio. Razumijem da glazba, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna povijesna i osobna značenja. Ali nikada mi nije bila namjera bilo koga povrijediti niti bih ikada želio da se bilo tko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje podrijetlo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv!"

"Da sve bude još neugodnije, posljednjih se mjeseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem biti dio medijskih manipulacija i neistina niti dopuštam da se moje ime koristi za stvaranje sukoba tamo gdje mu nije mjesto. Ja sam glazbenik, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu", poručio je i dodao: "Medijske laži, teorije zavjere, šokantni naslovi ili bilo što slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim imati i kakvu karijeru želim graditi".

"Ostajem isti onaj dečko kojemu je glazba bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svjestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija glazba dolazi do ljudi širom regije. Povjerenje koje mi dajete shvaćam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi", zaključio je.