Jakov Jozinović prekinuo šutnju o dami s kojom ga povezuju: "Nevezano za te špekulacije..."

Mladi pjevač Jakov Jozinović gostovao je u emisiji "Scene" Dnevnog avaza, gdje je govorio o velikom uspjehu koji je postigao u kratkom vremenu, brojnim koncertima diljem regije te planovima za nastavak svoje glazbene karijere.

Jozinović nije skrivao zahvalnost prema publici koja ga podržava, ističući kako ga i dalje iznenađuju dvorane koje puni i prilike koje dobiva. Također je otkrio da nakon završetka turneje planira odmor, a potom i novi album kojim publici želi predstaviti nove pjesme i novo poglavlje svoje karijere.

Posebnu pozornost privukao je razgovor o Džeili Ramović. Jakov je priznao da bi volio snimiti duet s njom – za koju ima samo riječi hvale – te dodao da bi do njihove glazbene suradnje u budućnosti svakako moglo doći.

Osvrnuo se i na interes javnosti za njegov privatni život, naglasivši da ipak želi zadržati određene stvari za sebe.

Tijekom razgovora govorio je i o izazovima koje donosi brz tempo života te o tome kako pronalazi predah od brojnih obveza. Također je istaknuo koliko su njegove pjesme osobne i duboko povezane s emocijama i iskustvima koja želi prenijeti publici.

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