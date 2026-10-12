Jakov Jozinović na udaru kritika zbog Thompsonove pjesme. Reagirala i bosanska pjevačica

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović posljednjih se dana našao u središtu rasprava na društvenim mrežama, a situacija je privukla pozornost i drugih poznatih imena regionalne glazbene scene. Među njima je i bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović, koju mediji već neko vrijeme povezuju s Jozinovićem.

Polemike su započele nakon što se internetom proširila snimka na kojoj mladi Vinkovčanin pjeva pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, koju izvode Marko Perković Thompson i Hrvatske ruže.

Jozinovićeva izvedba izazvala je podijeljene reakcije, osobito u Srbiji, gdje su pojedini korisnici društvenih mreža počeli pozivati na bojkot njegovih nastupa.

Pojavili su se i zahtjevi da mu se zabrani koncertno djelovanje u toj zemlji, a rasprava je dodatno privukla pozornost zbog njegovih nadolazećih nastupa u Beogradu.

Naime, Jozinović bi 24. i 25. listopada trebao održati dva koncerta u beogradskoj Areni.

Jozinović se oglasio, reagirala i Džejla Ramović

Nakon što su se kritike proširile društvenim mrežama, mladi pjevač odlučio je javno komentirati situaciju.

Na svojim je profilima objavio službeno priopćenje u kojem se osvrnuo na polemike izazvane snimkom njegove izvedbe.

Objava je u kratkom vremenu privukla velik broj reakcija i komentara, a među osobama koje su na nju reagirale našla se i Džejla Ramović.

Njezina reakcija privukla je dodatnu pozornost zbog glasina o mogućoj ljubavnoj povezanosti dvoje mladih glazbenika. Ipak, takva nagađanja zasad ne predstavljaju potvrdu njihove veze.

Rasprava o Jozinovićevu nastupu tako se nastavila i nakon njegova javnog obraćanja, a ostaje vidjeti hoće li polemike utjecati na njegove najavljene koncerte u Beogradu.