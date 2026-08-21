Jako nevrijeme je zahvatilo dio zemlje. Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedan

Jučer je kontinent bio uvjerljivo najtopliji dio zemlje. Tako je Osijek zabilježio najvišu dnevnu temperaturu zraka od čak 40.2°C, a temperature iznad 40 nisu nimalo uobičajene u zadnjoj dekadi kolovoza.

U četvrtak navečer su zapad zemlje zahvatili kiša, pljuskovi i grmljavina. Pri tome je mjestimice bilo jakog grmljavinskog nevremena i većih količina oborina. Već do 1 sat iza ponoći dijelovi zaleđa Rijeke dobili su oko 50 litara oborine po kvadratnom metru.

Dok je Estofex od jučer dao najjači stupanj upozorenja za zapadni dio zemlje, DHMZ je izdao žuti stupanj.

Danas će biti nestabilno, više na zapadu, nego na istoku i jugu zemlje. Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom popodne će zahvatiti sjeverni Jadran. Lokalno će biti jakog grmljavinskog nevremena, tuče, pijavica... Krajem dana i navečer fronta će zahvatiti dio Dalmacije, iako će značajno slabiti mjestimice, osobito na sjeveru Dalmacije, mogući su izraženiji neverini. Dio Dalmacije, osobito prema jugu, ostat će suh. Dan će obilježiti umjereno do jako jugo koje će na moru prijepodne mjestimice imati vrlo jake udare. Za vrijeme prolaska fronta mogući su oluji udari vjetra zapadnih smjerova. Prolaskom fronte na sjevernom Jadranu će dominirati lebić, a jugo će se zadržati veći dio dana u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Minimalne jutarnje temperature zraka od 20 do 28°C, najviše dnevne većinom od 29 do 34°C, s neverinima će osvježiti.

Subota će u noći biti nestabilna, mjestimice će biti neverina. Danju djelomično sunčano i u većini krajeva suho, ali će u Dalmatinskoj zagori popodne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Jugo će postupno zamijeniti tramontana koja će popodne na moru Dalmaciji mjestimice imati jake do vrlo jake udare. Jutro malo svježije, danju većinom od 30 do 36°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u nedjelju. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura. Danju će puhati slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, jači na moru Dalmacije u kasnim popodnevnim satima. Jutro i navečer neznatno svježije, danju uglavnom od 30 do 35°C.

Ljetne temperature pratit će nas i sljedeći tjedan, sve do kraja mjeseca. Najvjetrovitije će biti u petak i subotu.