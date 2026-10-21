Jako jugo srušilo stablo: Prometnica u Donjem Sitnom potpuno blokirana, automobil zaustavljen pred krošnjom

Snažno kišno nevrijeme koje je u srijedu pogodilo Split i okolicu izazvalo je brojne probleme, a posljedice olujnog juga osjetili su i stanovnici Donjeg Sitnog, istočno od Splita.

Oko 19 sati snažni udari vjetra slomili su veliko stablo koje se srušilo preko prometnice, potpuno blokiravši prolazak vozila. Fotografije s mjesta događaja pokazuju kako je velika krošnja prekrila cijelu širinu ceste, a jedno vozilo zaustavilo se neposredno ispred srušenog stabla.

Promet trenutačno u prekidu

Prometnica je trenutačno neprohodna, a vozači koji namjeravaju prolaziti ovim dijelom Donjeg Sitnog trebaju računati na prekid prometa.

Zbog obilne kiše, skliskih kolnika i snažnih udara juga potreban je dodatan oprez, osobito na cestama uz koje se nalaze velika stabla.

Za sada nemamo informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o tome kada će prometnica ponovno biti otvorena.