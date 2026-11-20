Kako je i bilo najavljeno, petak je u Dalmaciji donio vrlo nestabilne vremenske prilike, a u pojedinim dijelovima regije razvila su se i snažna grmljavinska nevremena praćena tučom. Iako je jutro bilo relativno stabilno, sredinom dana, a osobito tijekom ranog poslijepodneva, došlo je do izraženijeg razvoja grmljavinskih oblaka. Uslijedili su lokalno obilni pljuskovi, grmljavina i tuča koja je na nekim područjima bila toliko intenzivna da je zabijelila prometnice i otežala odvijanje prometa.

Tuča zabijelila prometnice, na teren poslana i ralica

Osobito snažno grmljavinsko nevrijeme iza podneva zahvatilo je Zamosorje, gdje je zabilježena izražena tuča. Tuče je bilo i u omiškom zaleđu te Zabiokovlju, a snažni grmljavinski oblaci razvili su se i nad područjem Svilaje. Značajnija tuča zabilježena je i na potezu od Kijeva prema Kninu, gdje su se u kratkom vremenu stvorili gotovo zimski prizori.

Oko 13 sati snažno nevrijeme zahvatilo je i dijelove Ravnih kotara, osobito područje oko Novigrada. Tuča je na pojedinim prometnicama stvorila sloj leda, što je predstavljalo veliku opasnost za vozače i ozbiljno otežalo prometovanje. Prema informacijama HAK-a, zabilježeno je više prometnih nesreća povezanih sa skliskim kolnikom, a na ugroženo područje upućena je čak i ralica za čišćenje ceste.

Posebno je zanimljivo što se ne radi o snježnim oborinama, nego o velikoj količini tuče koja se nakupila na kolniku. Takve situacije mogu biti iznimno opasne jer se prometni uvjeti u svega nekoliko minuta mogu potpuno promijeniti. Vozači koji naiđu na debeo sloj tuče mogu se suočiti s izrazito skliskim kolnikom, čak i kada su temperature zraka znatno iznad ništice.

U Lovreću palo 18 litara kiše, slijede Blato na Cetini i Zemunik

Prema podacima Crometeo mreže meteoroloških postaja, do 13 sati najviše oborine zabilježeno je u Lovreću, gdje je palo 18 litara po četvornom metru. Slijedi Blato na Cetini s 14 litara, dok su Zemunik Donji i područje Garduna kod Trilja zabilježili po 11 litara. U Dolića Dragi izmjereno je 10 litara, a u Cisti Velikoj devet litara po četvornom metru.

Po osam litara zabilježeno je u Kijevu, Puljanima, na Skradinskom buku i u Studencima, dok su Bitelić, Vela Njiva i Trilj imali po sedam litara. Oko šest litara izmjereno je na postajama u Putičanju, Drnišu, na području Hana i Obrovca Sinjskog, Crnogoravaca i Srijana. Pet litara zabilježeno je na Zvjezdanom selu Mosor, Prviću i u Svibu, dok su Knin i Sinj do 13 sati imali po četiri litre oborine.

Važno je naglasiti da se radi o podacima zabilježenima do ranog poslijepodneva, pa konačne dnevne količine oborine mogu biti znatno veće. Zbog izrazito lokalnog karaktera grmljavinskih pljuskova količine kiše mogu se značajno razlikovati čak i između relativno bliskih meteoroloških postaja. Na nekim područjima glavno obilježje nevremena nije bila velika količina kiše, nego intenzivna tuča.

Velike temperaturne razlike: Negdje samo 9, na Pelješcu čak 20 stupnjeva

Jedna od zanimljivosti današnjih vremenskih prilika jesu i izrazito velike temperaturne razlike na relativno malom prostoru. U 13 sati temperatura zraka u dijelovima Dalmacije koje je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme iznosila je samo devet stupnjeva, dok je na području južne Dalmacije bilo znatno toplije. Primjerice, na pojedinim lokacijama na Pelješcu temperatura je dosezala čak 20 stupnjeva Celzijevih.

Takve razlike jasno pokazuju koliko grmljavinski oblaci i intenzivne oborine mogu utjecati na lokalne vremenske prilike. Ondje gdje su se razvili snažni pljuskovi i tuča temperatura je osjetno pala, dok su područja koja su ostala izvan najizraženijih oborinskih sustava zadržala znatno više vrijednosti. Razlika između najhladnijih i najtoplijih područja tako je sredinom dana premašivala deset stupnjeva.

Nestabilnosti se nastavljaju i tijekom večeri

Današnje vremenske nestabilnosti povezane su sa zapadnim visinskim strujanjem, koje pogoduje razvoju grmljavinskih oblaka nad Dalmacijom. Prema očekivanjima, lokalnih pljuskova i grmljavinskih nevremena bit će i u nastavku poslijepodneva te tijekom večernjih sati. To znači da su i dalje mogući lokalno izraženiji pljuskovi, grmljavina i pojava tuče.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

prometna nesreća na autocesti A1 na 382+000 km između čvora Split i čvora Bisko na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Šestanovac i čvora Blato na Cetini (na 410+000 km) u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h

prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Blato na Cetini (na 407+000 km) u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h

vozilo u kvaru (osobno vozilo) na autocesti A4 na 97. km u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h

predmet na autocesti A1 na 164+000 km između čvora Otočac i čvora Perušić na kolniku u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Poseban oprez potreban je u cestovnom prometu, osobito na dionicama na kojima se tuča može nakupiti u većim količinama. Iako su temperature zraka uglavnom pozitivne, sloj leda na kolniku može stvoriti uvjete slične zimskima i ozbiljno ugroziti sigurnost prometa. Vozačima se preporučuje prilagoditi brzinu i način vožnje stanju kolnika te pratiti aktualne informacije HAK-a.