Jakić ljutit nakon poraza na Poljudu: "Suci moraju malo bolje otvoriti oči"

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je novi poraz u Ligi nacija. Š

Hrvatska je do vodstva stigla u 17. minuti pogotkom Ivana Perišića. Španjolci su, međutim, u nastavku uspjeli potpuno preokrenuti utakmicu. Ključnim se pokazao ulazak Mikela Merina, koji je pogađao u 61. i 88. minuti te svojoj reprezentaciji donio sva tri boda.

Završnicu je Hrvatska odigrala s igračem manje. Perišić je u 79. minuti zaradio drugi žuti karton i morao napustiti teren.

Nakon utakmice pred kamere Nove TV prvi je stao Kristijan Jakić. Hrvatski reprezentativac posebno se osvrnuo na pobjednički pogodak Španjolaca, smatrajući da je situacija trebala biti drukčije procijenjena zbog igrača koji se nalazio u zaleđu i, prema njegovu mišljenju, ometao Dominika Livakovića.

„Malo je sad vruća glava, pogotovo nakon ovoga drugog gola. Mislim da tu suci malo bolje moraju otvoriti oči, mislim da igrač koji stoji u ofsajdu zatvara Livakoviću vidokrug“, rekao je Jakić.

Dodao je kako igrači tijekom same akcije teško mogu procijeniti takvu situaciju, a zatim se osvrnuo na nastup Hrvatske nakon teškog poraza 0:7 od Engleske.

„S obzirom na prošlu utakmicu, na 0:7, mislim da smo odigrali jednu borbenu, dobru utakmicu. Protiv ovakve ekipe moraš zabiti one dvije šanse koje imaš, i na kraju, kad ne zabiješ, na kraju ti to tako bude, u 90. primiš i to je to.“

„Svi imamo loše dane“

Jakić je govorio i o reakciji momčadi nakon debakla protiv Engleske. Poručio je kako jedan izrazito loš nastup ne može izbrisati kvalitetu koju hrvatska reprezentacija posjeduje.

„Ljudi moraju razumjeti da smo mi svi ljudi, da svi imamo iste svoje loše dane. Ta utakmica je bila taj loš dan za sve nas, kad nakon prve tri minute primiš prvi gol i onda se sve otvori, teško je.“

Otkrio je da nakon tog poraza nije bilo nikakvih velikih sastanaka ili dramatičnih poteza unutar reprezentacije.

„Malo smo popričali, ništa specijalno. Znamo kakvu kvalitetu imamo, kakve igrače imamo. Drago mi je da smo reagirali na pravi način i da smo na kraju dali sve od sebe kad nas je publika podržala.“

Govoreći o Španjolskoj, Jakić je naglasio koliko je teško igrati protiv momčadi takve individualne kvalitete.

„Ne treba govoriti kakvu oni kvalitetu imaju. Ako ih ostaviš jedan na jedan, to je samoubojstvo, tako da se moraš povući. Imali smo šansu za 2:1 i propustili je.“

Unatoč porazu, smatra da je Hrvatska na Poljudu pokazala reakciju koja je bila potrebna nakon teškog gostovanja kod Engleske.

„Mislim da danas nismo dobili nikakvu lekciju, nego samo da smo dobro reagirali“, zaključio je Jakić.