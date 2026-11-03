Jaki vjetar zaustavio trajekte i katamarane: U prekidu brojne linije, problemi i na splitskom području

Snažan vjetar koji stvara velike probleme u cestovnom prometu poremetio je i pomorski promet na Jadranu. Prema najnovijoj obavijesti Jadrolinije, danas je u prekidu više trajektnih i katamaranskih linija, uključujući nekoliko važnih veza na području Dalmacije.
Problemi su zabilježeni u splitskom i riječkom plovidbenom okružju, a za pojedine linije već je najavljen nastavak plovidbe tijekom dana.
Otkazan jutarnji polazak iz Drvenika Velog
U splitskom okružju otkazan je polazak trajektne linije 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir, koji je iz luke Drvenik Veli bio predviđen u 6 sati.
Prema obavijesti Jadrolinije, linija bi se trebala ponovno uspostaviti prema redu plovidbe u 10 sati iz luke Soline u Trogiru.
U prekidu je i katamaranska linija 9603 Jelsa – Bol – Split. Njezin nastavak plovidbe predviđen je prema redu plovidbe u 11:30 sati iz splitske luke.
Problema ima i na jugu Dalmacije, gdje je u prekidu trajektna linija 633 Ploče – Trpanj, koja povezuje kopno s Pelješcem.
U riječkom okružju u prekidu četiri linije
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poremećen je i pomorski promet na sjevernom Jadranu.
Prema Jadrolinijinoj obavijesti, u prekidu su sljedeće linije:
- Katamaranska linija 9308 Mali Lošinj – Cres – Rijeka
- Katamaranska linija 9309 Novalja – Rab – Rijeka
- Trajektna linija 335 Prizna – Žigljen
- Trajektna linija 338 Lopar – Valbiska
Putnicima se preporučuje provjera reda plovidbe
Zbog jakog vjetra i promjenjivih vremenskih uvjeta mogući su dodatni poremećaji u pomorskom prometu.
Putnicima koji danas planiraju putovanje prema otocima ili povratak na kopno preporučuje se da prije polaska provjere aktualne informacije o redu plovidbe.
Najnovije obavijesti o prekidima i ponovnoj uspostavi linija dostupne su na službenim stranicama Jadrolinije.