Jaki vjetar zaustavio trajekte i katamarane: U prekidu brojne linije, problemi i na splitskom području

Snažan vjetar koji stvara velike probleme u cestovnom prometu poremetio je i pomorski promet na Jadranu. Prema najnovijoj obavijesti Jadrolinije, danas je u prekidu više trajektnih i katamaranskih linija, uključujući nekoliko važnih veza na području Dalmacije.

Problemi su zabilježeni u splitskom i riječkom plovidbenom okružju, a za pojedine linije već je najavljen nastavak plovidbe tijekom dana.

Otkazan jutarnji polazak iz Drvenika Velog

U splitskom okružju otkazan je polazak trajektne linije 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir, koji je iz luke Drvenik Veli bio predviđen u 6 sati.

Prema obavijesti Jadrolinije, linija bi se trebala ponovno uspostaviti prema redu plovidbe u 10 sati iz luke Soline u Trogiru.

U prekidu je i katamaranska linija 9603 Jelsa – Bol – Split. Njezin nastavak plovidbe predviđen je prema redu plovidbe u 11:30 sati iz splitske luke.

Problema ima i na jugu Dalmacije, gdje je u prekidu trajektna linija 633 Ploče – Trpanj, koja povezuje kopno s Pelješcem.

U riječkom okružju u prekidu četiri linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poremećen je i pomorski promet na sjevernom Jadranu.

Prema Jadrolinijinoj obavijesti, u prekidu su sljedeće linije:

Katamaranska linija 9308 Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Katamaranska linija 9309 Novalja – Rab – Rijeka

Trajektna linija 335 Prizna – Žigljen

Trajektna linija 338 Lopar – Valbiska

Putnicima se preporučuje provjera reda plovidbe

Zbog jakog vjetra i promjenjivih vremenskih uvjeta mogući su dodatni poremećaji u pomorskom prometu.

Putnicima koji danas planiraju putovanje prema otocima ili povratak na kopno preporučuje se da prije polaska provjere aktualne informacije o redu plovidbe.

Najnovije obavijesti o prekidima i ponovnoj uspostavi linija dostupne su na službenim stranicama Jadrolinije.