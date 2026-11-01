Jaka bura stvara probleme u prometu: Ograničenja na Paškom mostu i Omiškoj obilaznici, prekinute trajektne i katamaranske linije

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je u nedjelju ujutro o otežanim uvjetima u cestovnom i pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Kolnici su na pojedinim dionicama mokri, vlažni i skliski, a snažan vjetar posebno otežava prometovanje na cestama u priobalju.

Na više prometnica uvedena su ograničenja za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat i druga vozila osjetljiva na udare vjetra.

Ograničenja na Jadranskoj magistrali i Paškom mostu

Na dionici Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Senja zabranjen je promet motociklima, vozilima s prikolicama i autobusima na kat.

Na prometnici od Senja do Karlobaga zabrana je proširena i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Još stroža ograničenja vrijede između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, gdje je promet dopušten isključivo osobnim automobilima.

Zbog snažnih udara vjetra samo osobna vozila mogu prometovati i državnom cestom DC54 Maslenica – Zaton Obrovački te Paškim mostom.

Bura ograničava promet i na Omiškoj obilaznici

Problema ima i na području Dalmacije.

Na Omiškoj obilaznici zbog jakog vjetra zabranjeno je prometovanje motociklima, vozilima s prikolicama, autobusima na kat, dostavnim vozilima te vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i prilagode brzinu vremenskim uvjetima.

Autocesta A1 otvorena, ali uz ograničenje brzine

Unatoč snažnom vjetru, autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sve skupine vozila.

Ipak, na toj je dionici zbog vremenskih uvjeta brzina ograničena na 40 kilometara na sat.

Za sav promet otvorene su i autocesta A6 Rijeka – Zagreb, autocesta A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika te Krčki most.

U prekidu nekoliko trajektnih i katamaranskih linija

Nevrijeme je uzrokovalo poteškoće i u pomorskom prometu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna – Žigljen.

Ne prometuju ni katamarani na sljedećim linijama:

Pula – Zadar

Novalja – Rab – Rijeka

Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Putnicima se preporučuje da prije odlaska u luke provjere najnovije informacije o plovidbenom redu.

Od danas obvezna dnevna ili kratka svjetla

HAK podsjeća vozače da od 1. studenoga počinje zakonska obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima tijekom dana.

Ta obveza traje do 31. ožujka.

Za motocikliste i mopediste pravilo o upaljenim svjetlima vrijedi tijekom cijele godine.

Posebna ograničenja zbog blagdana Svih svetih

Zbog blagdana Svih svetih u nedjelju, 1. studenoga, od 14 do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.

Zabrana se ne odnosi na autoceste ni na državnu cestu DC1.

Istodobno je na području Zagreba, zbog očekivanog povećanog broja posjetitelja grobljima, uvedena privremena regulacija prometa i posebna organizacija javnog prijevoza.

HAK poziva sve sudionike u prometu na oprez, osobito na dionicama izloženima snažnim udarima vjetra, te preporučuje provjeru aktualnog stanja na cestama prije putovanja.