Jaka bura otežava promet diljem Hrvatske, HAK upozorava na odrone i mokre kolnike

Jaka bura i mokri kolnici jutros otežavaju promet u više dijelova Hrvatske. Zbog snažnog vjetra na dijelu autocesta uvedena su ograničenja za pojedine skupine vozila, dok je državna cesta između Brseča i Mošćeničke Drage zatvorena nakon prometne nesreće.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju i na moguće odrone, skliske kolnike te pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i dionicama na kojima se izvode radovi.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC66 između Brseča i Mošćeničke Drage.

Na autocesti A1 osobni automobil u kvaru zaustavio se u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Na autocesti A4 u tunelu Vrtlinovec, također u smjeru Zagreba, na kolniku se nalazi predmet zbog kojeg se promet odvija jednim prometnim trakom uz isto ograničenje brzine.

Zbog olujne bure između čvorova Sveti Rok i Posedarje na autocesti A1 prometuju isključivo osobna vozila. Za sva ostala vozila HAK preporučuje obilazak državnim cestama preko Obrovca i Gračaca.

Ograničenja su na snazi i na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, gdje je zabranjen promet autobusima na kat, motociklima i vozilima s prikolicama. Ostala vozila voze uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Pojačan promet bilježi se i u okolici Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na čvoru Zagreb zapad u smjeru grada duga je oko tri kilometra, dok je povećana gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

HAK poziva vozače na dodatni oprez zbog mokrih i skliskih kolnika, jakog vjetra i mogućih odrona te ih podsjeća da brzinu prilagode uvjetima na cesti i održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.