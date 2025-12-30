Jaka bura ometa pomorski promet, neke linije su u prekidu

Zbog jakog vjetra došlo je do poremećaja u pomorskom prometu na Jadranu, a više trajektnih i katamaranskih linija trenutno je u prekidu.

U prekidu su trajektne linije Prizna – Žigljen, Sućuraj – Drvenik te Sumartin – Makarska, dok su obustavljene i katamaranske linije Rijeka – Cres – Mali Lošinj te Rijeka – Rab – Novalja.

Također, trajektna linija 532 Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje, u oba smjera, plovi bez pristajanja u luke Zlarin i Žirje, što znači da su ta otočna mjesta trenutno bez redovite brodske veze.

Putnicima se savjetuje da prije polaska prate službene obavijesti brodara i nadležnih službi te da planiraju putovanja u skladu s aktualnim vremenskim uvjetima. Normalizacija prometa očekuje se po smirivanju vremenskih prilika.