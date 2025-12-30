Jaka bura nije sasvim ispraznila ulice. Najvažniji modni detalji su kape, šalovi i rukavice

Iako termometar pokazuje 7 stupnjeva Celzija, zbog pojačane bure stvarni osjećaj hladnoće znatno je niži te iznosi svega 2 stupnja. Oštri udari vjetra dodatno su pojačali dojam zimskog vremena, no to nije spriječilo građane da izađu iz svojih domova i prošetaju gradom.

Tijekom dana napravili smo đir Kaštelima, gdje se moglo vidjeti kako su se brojni stanovnici, dobro zabundani u tople jakne, kape i šalove, odlučili na kratke šetnje i druženja na otvorenom. Unatoč hladnoći, ulice i šetnice nisu ostale prazne, a zimska atmosfera dala je poseban ugođaj svakodnevici.

Građani ističu kako ih ni niske temperature ni jaka bura ne mogu u potpunosti zadržati u kućama, osobito u blagdansko vrijeme kada se traži prilika za izlazak, razgovor i kratki predah na svježem zraku. Iako je hladno, život u Kaštelima ne staje – topla odjeća, brzi koraci i dobro raspoloženje bili su dovoljni da se i ovaj hladni dan provede u điru.