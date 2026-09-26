Jak vjetar stvara probleme kod Omiša: Na obilaznici zabrana za dio vozila

Zbog jakog vjetra na državnoj cesti DC553, odnosno omiškoj obilaznici između Naklica i Omiša, zabranjen je promet za vozila prve i druge skupine. Zabrana se odnosi na motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, kao i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uvjetima na cesti, osobito na dijelovima izloženima snažnim udarima vjetra.

Radovi i na Jadranskoj magistrali kod Omiša

Prometna regulacija na snazi je i na Jadranskoj magistrali. U mjestu Stanići, na predjelu Balića Rat kod Omiša, do 26. rujna od 7 do 15 sati prometuje se uz privremenu regulaciju semaforima. Na drugim dijelovima Jadranske magistrale također traju radovi, pa se kod Komina i Opuzena promet odvija uz privremenu prometnu signalizaciju i posebnu regulaciju.

Na većini ostalih prometnica promet zasad teče bez posebnih ograničenja, no vozačima se preporučuje da prije polaska provjere aktualno stanje na cestama, posebno ako putuju područjima izloženima jakom vjetru.