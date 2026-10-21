Vjetar paralizirao pomorski promet na Jadranu: U prekidu brojne linije, među njima i važne veze sa Splitom

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i jakog vjetra u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Poteškoće u pomorskom prometu zahvatile su i Dalmaciju, gdje su obustavljene pojedine veze između otoka i kopna.
Prema informacijama HAK-a, zbog vjetra trenutačno su u prekidu sljedeće linije:
Trajektne linije
- Lopar – Valbiska
- Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj
- Sumartin – Makarska
- Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik
Katamaranske linije
- Mali Lošinj – Cres – Rijeka
- Novalja – Rab – Rijeka
- Olib – Silba – Premuda – Zadar
- Ubli – Vela Luka – Hvar – Split
- Ubli – Korčula – Dubrovnik
Brodske linije
- Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak
- Vodice – Prvić Šepurine – Zlarin – Šibenik
- Zadar – Preko
- Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik
Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu, budući da se stanje u pomorskom prometu može mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.
Podsjetimo, vremenske prilike donose promjenu vremena, a više o tome gdje se očekuju oborine pročitajte u našoj vremenskoj prognozi.
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