Vjetar paralizirao pomorski promet na Jadranu: U prekidu brojne linije, među njima i važne veze sa Splitom

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i jakog vjetra u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Poteškoće u pomorskom prometu zahvatile su i Dalmaciju, gdje su obustavljene pojedine veze između otoka i kopna.

Prema informacijama HAK-a, zbog vjetra trenutačno su u prekidu sljedeće linije:

Trajektne linije

Lopar – Valbiska

Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj

Sumartin – Makarska

Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Katamaranske linije

Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Novalja – Rab – Rijeka

Olib – Silba – Premuda – Zadar

Ubli – Vela Luka – Hvar – Split

Ubli – Korčula – Dubrovnik

Brodske linije

Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak

Vodice – Prvić Šepurine – Zlarin – Šibenik

Zadar – Preko

Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu, budući da se stanje u pomorskom prometu može mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.

Podsjetimo, vremenske prilike donose promjenu vremena, a više o tome gdje se očekuju oborine pročitajte u našoj vremenskoj prognozi.