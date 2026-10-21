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Vjetar paralizirao pomorski promet na Jadranu: U prekidu brojne linije, među njima i važne veze sa Splitom

HAK objavio popis obustavljenih linija

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i jakog vjetra u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Poteškoće u pomorskom prometu zahvatile su i Dalmaciju, gdje su obustavljene pojedine veze između otoka i kopna.

Prema informacijama HAK-a, zbog vjetra trenutačno su u prekidu sljedeće linije:

Trajektne linije

  • Lopar – Valbiska
  • Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj
  • Sumartin – Makarska
  • Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Katamaranske linije

  • Mali Lošinj – Cres – Rijeka
  • Novalja – Rab – Rijeka
  • Olib – Silba – Premuda – Zadar
  • Ubli – Vela Luka – Hvar – Split
  • Ubli – Korčula – Dubrovnik

Brodske linije

  • Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak
  • Vodice – Prvić Šepurine – Zlarin – Šibenik
  • Zadar – Preko
  • Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu, budući da se stanje u pomorskom prometu može mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.

Podsjetimo, vremenske prilike donose promjenu vremena, a više o tome gdje se očekuju oborine pročitajte u našoj vremenskoj prognozi.

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