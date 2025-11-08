Jak vjetar i magla stvaraju probleme u prometu diljem Hrvatske

Zbog jakog vjetra na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale – između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene – privremeno je zabranjen promet autobusima na kat, motociklima i vozilima s kamp-prikolicama, priopćili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

U unutrašnjosti zemlje magla mjestimice smanjuje vidljivost, a kolnici su ponegdje mokri i skloni proklizavanju. Na gradskim prometnicama, obilaznicama te dionicama na kojima traju radovi povremeno se vozi usporeno.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, voze oprezno i održavaju dovoljan razmak između vozila.