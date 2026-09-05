Jaje na oko se navodno može pripremiti i bez tave i štednjaka

Jaja su jedna od temeljnih namirnica, no priprema savršenog jajeta na oko, s tekućim žumanjkom i hrskavim bjelanjkom, često je teža nego što se čini. Tom Ferris iz tvrtke Roostys koja se bavi jajima, tvrdi da postoji znatno jednostavniji način za koji nije potrebna tava, a cijeli postupak traje manje od minute, piše Express.co.uk.

Priprema u mikrovalnoj pećnici

"Savršeno jaje na oko može se pripremiti u mikrovalnoj pećnici. Ljudi se uvijek iznenade kad im kažem da je to moguće", kaže Ferris. Objašnjava da je to jedna od prvih metoda koju je naučio kao tinejdžer dok je eksperimentirao u kuhinji. "Izgledom, mirisom, pa čak i teksturom nalikuje pravom jajetu na oko, ali za njega ne trebate štednjak ni puno ulja, a gotovo je za otprilike 60 sekundi."

Prema njegovim riječima, ključ je u reakciji jaja na toplinu. Kada su izravno izložena energiji mikrovalova, peku se iznimno brzo. "Izazov je osigurati da ostanu mekana i ne postanu gumena. Mala količina ulja i precizno vrijeme pripreme čine svu razliku", dodaje, prenosi Index.

Postupak u nekoliko koraka

Za pripremu je potrebna posuda ili šalica prikladna za korištenje u mikrovalnoj pećnici, papirnati ubrus, jedno jaje i jušna žlica ulja. "Možete koristiti bilo koje ulje, poput maslinovog ili suncokretovog, pa čak i maslac ako želite klasičan okus pečenog jaja", napominje Ferris.

Postupak je jednostavan. Prvo ulijte ulje i lagano ga razmažite po dnu posude. Zatim u posudu razbijte jaje i vilicom nekoliko puta probušite žumanjak. "To je iznimno važno jer žumanjak inače može eksplodirati u mikrovalnoj pećnici", upozorava stručnjak.

Po želji dodajte prstohvat soli i papra, a posudu zatim labavo pokrijte papirnatim ubrusom. Ubrus pomaže u stvaranju pare i sprječava prskanje. Pecite u mikrovalnoj pećnici na najjačoj snazi otprilike minutu. Ako imate uređaj veće snage, dovoljno je 45 sekundi, pa je dobro provjeriti stanje nakon tog vremena.

Kada je jaje gotovo, ostavite ga da odstoji minutu. Nastavit će se lagano peći i tijekom mirovanja, čime postiže idealnu teksturu. "Samo ga izvadite žlicom i poslužite izravno na tostu", zaključuje Ferris.