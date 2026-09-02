Jahte u Dalmaciji nisu samo za bogataše? Evo koliko stoji najam i je li sezona podbacila

Hrvatski Jadran već je godinama jedno od najpoželjnijih europskih odredišta za odmor pod jedrima, no ni charter tržište nije ostalo pošteđeno promjena koje se posljednjih sezona osjećaju u turizmu. Gosti sve pažljivije gledaju cijene, rezervacije ostavljaju za posljednji trenutak, a velika ponuda plovila omogućuje im da čekanjem nerijetko dođu do znatno povoljnijeg aranžmana.

Ovogodišnja slika pritom nije sasvim jednoznačna. Dok skiperi na moru ne bilježe dramatičan pad angažmana, iz charter agencija upozoravaju na manji broj rezervacija i slabiju potrošnju gostiju. Predsezona nije oduševila, srpanj je podbacio, a kolovoz donekle popravio rezultat.

O tome kako sezona izgleda iz perspektive čovjeka koji je provodi na moru razgovarali smo sa skiperom Joškom Elezovićem.

„Sezona za skipere i hostese na tragu je svih prošlih godina. Tjedan više ili manje tu se zapravo ne broji. Možda je predsezona bila malo lošija, ali sve se može nadoknaditi ako dobro vrijeme potraje i kroz listopad. Govorimo otprilike o 15 do 20 tjedana, što je poprilično vremena provedenog na moru tijekom jedne sezone“, kaže nam Elezović.

Promijenila se, međutim, struktura gostiju. Proteklih godina među onima koji su unajmljivali jahte i plovili s posadom posebno su se isticali Amerikanci.

„Amerikanci su nam bili najbolji gosti. Zahvalni su, ostavljaju dobre napojnice i cijene i zemlju u koju su došli i posadu koja s njima plovi. Ove godine možda ih je nešto manje“, navodi Elezović.

Istodobno, na Jadranu susreće sve više gostiju iz dijelova svijeta koji ranije nisu bili toliko zastupljeni u charteru.

„Sve češće dolaze ljudi iz Južne Amerike, iz Kolumbije i Argentine, čak i Perua, kao i iz Meksika. U posljednje vrijeme raste i broj gostiju iz arapskih zemalja. Naravno, klasika su i dalje Europljani, Mađari, Česi, Slovaci, Poljaci, Nijemci, Austrijanci i Slovenci. Oni često preferiraju samostalno upravljanje plovilom, odnosno najam bez posade. Gostiju s Dalekog istoka manje je na manjim plovilima, među ostalim i zbog jezične barijere“, objašnjava nam.

Hrvati pak čine tek manji dio klijentele.

„Ima ih, ali u manjem omjeru. Zapravo recimo nekih 5% koji rentaju brodove. Hrvati znaju biti naporni gosti..“, kaže Elezović.

Hvar i Vis i dalje na vrhu, Šolta napreduje

Kada je riječ o mjestima koja strani nautičari žele vidjeti, velike revolucije nema. Srednja Dalmacija i dalje je u samom vrhu, a neka se imena na popisu želja ponavljaju iz sezone u sezonu.

„Klasika su Hvar i Vis, zatim Korčula, Brač, Mljet i Lastovo. Dakle, mahom srednja i južna Dalmacija. Kornati su također redovito na popisu želja. Od gradova i mjesta traže Komižu, Hvar i Korčulu te, naravno, Dubrovnik“, nabraja skiper, ali kaže kako neke promjene ipak primjećuje.

„Bol već neko vrijeme nije toliko na listi želja, dok Šolta napreduje, osobito Maslinica i mirne uvale na južnoj strani otoka“, govori Elezović.

A što gosti zapravo žele kada se ukrcaju?

"Želimo vidjeti dupine, kupati se u tirkizu, probati dobru hranu." To uglavnom kažu. Vole aktivnosti na moru i ronjenje, vole posjetiti party zone. Dive se čistom moru, lijepim gradovima na otocima. Jako vole jesti ribu“, priča nam Elezović.

Jedrilica za osam osoba može se pronaći za oko 3000 eura

Unatoč općem rastu cijena, Elezović kaže da cijene najma jedrilica i katamarana nisu značajno rasle. Razlog je, među ostalim, velika ponuda plovila.

„Treba biti pametan. U last minute ponudi često se može pronaći vrlo povoljan brod za tjedan dana. Katamarani su posljednjih godina izrazito traženi. Cijena, naravno, ovisi o vrsti i veličini plovila, dijelu sezone i starosti broda. Dobra jedrilica za osam gostiju u srcu sezone može se pronaći za oko 3000 eura. Katamaran može biti između 6000 i 20.000 eura ako se traži veći luksuz, a nakon toga je nebo granica“, govori.

Rast troškova goriva, vezova i drugih usluga, prema njegovu iskustvu, nije presudno promijenio navike gostiju.

„Veća je muka rast cijena hrane u trgovinama, čak više nego restorani. Vez je opet posebna priča, može biti jeftin, a može biti i vrlo skup. I dalje uporno ponavljam da je najam plovila jedan od najboljih i najprikladnijih načina za uživanje na našem Jadranu, čak i za domaće goste. Potrošnja može biti manja ili veća, ovisno o željama i mogućnostima. Lipanj i rujan su idealni za plovidbu. Nema gužve a vrijeme je odlično“, ističe.

Iz agencija ipak stiže nešto tmurnija slika

Dok je iz perspektive skipera sezona uglavnom na razini prethodnih, pogled iz charter agencija nešto je drukčiji. Razgovarali smo i s voditeljem jedne charter agencije iz Splita, koji kaže da je ove godine vidljiv pad broja rezervacija.

„Predsezona je bila lošija od prošlogodišnje, koja također nije bila dobra. Kolovoz je malo popravio situaciju, a posezonu tek očekujemo. Problem su prihodi. I oni gosti koji su došli često su rezervirali kroz last minute aranžmane, a pokazali su se i kao slabiji potrošači“, kaže nam.

Posebno ih je iznenadio srpanj.

„Kolovoz je bio u redu, ali srpanj je bio iznenađujuće loš. Cijene najma jesu nešto porasle, ali daleko manje nego u prethodnim razdobljima snažnog rasta. Raspon je pritom velik i ovisi o kategoriji, veličini i terminu najma, pa se osnovni najam jedrilice u pojedinim ponudama može pronaći već od oko 800 do 1000 eura, dok cijene većih i luksuznijih plovila rastu višestruko“, govori naš sugovornik.

Najbrojniji su i dalje gosti s njemačkog govornog područja. Hrvati se, kaže voditelj agencije, češće pojavljuju kada krenu akcijske ponude i značajniji popusti.

No važnija promjena od same nacionalnosti gostiju jest način na koji danas donose odluku o odmoru. Inflacija, cijene goriva, vezova, hrane i ostalih usluga postupno su povećale ukupni trošak odmora na brodu.

„Svaka promjena utječe na sve ostalo u lancu. Nitko ne želi poslovati s gubitkom pa se na kraju sve prelijeva na gosta. A gost je danas sve informiraniji, svjestan je promjena i više ne dolazi tako lako. Odluka ponekad pada u zadnji trenutak jer ljudi znaju da mogu pronaći nešto povoljnije ako čekaju i spremni su preuzeti taj rizik“, ističe.

Upravo je takvo ponašanje gostiju jedan od najvećih izazova za charter tvrtke. Ranija rezervacija vlasnicima i agencijama omogućuje sigurnije planiranje sezone, dok čekanje last minute ponuda povećava pritisak na cijene i smanjuje prihode čak i kada se brod na kraju uspije iznajmiti.

Grčka i Turska sve ozbiljniji konkurenti

Hrvatska pritom više ne može računati samo na činjenicu da je godinama među vodećim nautičkim destinacijama na Mediteranu. Grčka, Turska, Italija i druge zemlje također ulažu u charter ponudu i privlače goste cijenama, klimom i sve kvalitetnijom uslugom.

„Konkurencija se svakako osjeća, iako se neke od tih zemalja infrastrukturom možda još ne mogu mjeriti s nama. Hrvatska sada mora iskoristiti nove europske poticaje i graditi održivu flotu prema modernim standardima i zahtjevima gostiju“, smatra voditelj splitske charter agencije.

Upravo bi kvaliteta infrastrukture, uz razvedenu obalu, velik broj otoka i marina, mogla ostati jedna od ključnih hrvatskih prednosti. No ovogodišnja sezona pokazuje i da sama atraktivnost Jadrana više nije dovoljna da bi gost prihvatio bilo koju cijenu. Charter se tako prilagođava turistu koji uspoređuje destinacije, prati akcije, rezervira kasnije i pomnije računa koliko će ga stajati cijeli odmor, a ne samo brod.