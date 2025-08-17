Jahtaši i brodari na Šolti okupirali uvalu: "Nije se moglo prići. Je li ovo legalno?"

Trend onih koji misle da je Jadran njihova prćija u posljednje vrijeme se višestruko multiplicirao na dobar dio uvala, najčešće otoka srednjodalmatinskog bazena.

- Prošlu subotu u jednoj uvali na Šolti. Je li ovo legalno? Užad je bila s obje steane jahte, preko cijele uvale, ispod jednog užeta se moglo prić s nižom barkom - žali se čitateljica Morskog.hr koja je zbog konopa preko čitave uvale i sama bila u opasnosti ako se približi brodicom:

- Meni je problem bio što su zauzeli uvalu s tim užetima, nije se moglo normalno prići uvali - poručuje.

Problem kreće u trenutku ako bi netko u uvjetima slabe vidljivosti ili danju, kad su ovi konopi neoznačeni, pokušao proći mimo ovako privezanog plovila. Tada bi sigurnost plovila, ali i posade bila itekako ugrožena. Upravo je zbog toga i donesen novi Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe.

Privezivanje brodova mora se obaviti odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutače za vez, alke i sl.), s ciljem da vez ne ometa plovidbu drugih plovila niti kretanje osoba i vozila po obali.

Prema novom Pravilniku koji je na snazi od ožujka 2025., plovnim objektima je zabranjeno privezivanje na način da je bilo koji njihov dio ili pripadak udaljen od obale 50 ili više metara.

Ograničena je i zabrana približavanja obali na udaljenosti manjoj od određenih mjerila, osim u slučajevima uplovljavanja u luku, isplovljenja iz luke, sidrenja ili pristajanja.

Privez uz obalu je zabranjen na mjestima kao što su akvatoriji uređenih i prirodnih kupališta, te na mjestima s podvodnim kablovima, cjevovodima i ispustima.

Prilikom privezivanja i sidrenja, zapovjednik broda mora postupati tako da ne ugrožava ljude, ne onečišćuje more i ne nanosi štetu imovini ili okolišu.

Lučka kapetanija ima ovlasti ograničiti ili zabraniti sidrenje i privezivanje u određenim područjima ovisno o duljini plovnog objekta i sigurnosnim potrebama.

Ukupno gledano, pravilnici i zakoni u Hrvatskoj jasno reguliraju privezivanje brodova kako bi se osigurala sigurnost, neometan promet i zaštita okoliša, s jasno definiranim pravilima o udaljenostima od obale i mjestima privezivanja.