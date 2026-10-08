Jahta od 130 milijuna eura već četiri godine blokirana u Hrvatskoj: Vlasnik bi mogao tražiti milijunsku odštetu

Superjahta Royal Romance, vrijedna oko 130 milijuna eura, već više od četiri godine nalazi se u Hrvatskoj. Luksuzno plovilo dugo 92,5 metara, s više paluba, bazenom i kinom, postalo je predmet jednog od najsloženijih sporova vezanih za rusku i prorusku imovinu blokiranu nakon invazije na Ukrajinu.

S jedne strane, ukrajinske vlasti tvrde da je Royal Romance stvarno povezana s Viktorom Medvedčukom, proruskim ukrajinskim političarom i bliskim saveznikom Vladimira Putina, protiv kojeg je u Ukrajini pokrenut kazneni postupak. S druge strane, formalni vlasnik i njegovi zastupnici osporavaju da Medvedčuk danas ima bilo kakve veze s jahtom.

U Hrvatskoj je plovilo ostalo blokirano i nakon što je 2024. ukinuta jedna sudska mjera zapljene. Razlog je novi sustav ograničenja koji se temelji na europskom sankcijskom režimu i odluci hrvatske Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrđuju da se Royal Romance i dalje nalazi pod mjerama ograničavanja raspolaganja imovinom, piše 24 sata.

Oba ministarstva navode da je odluku donijela Stalna skupina za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja na temelju relevantnih pravnih akata Europske unije, odnosno Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP i Uredbe Vijeća EU br. 269/2014.

Ministarstva, međutim, zbog više pravosudnih postupaka koji su još u tijeku ne žele detaljnije komentirati slučaj. Upravo je pitanje vlasništva srž višegodišnjeg spora. Ukrajinske vlasti tvrde da je Royal Romance povezana s Viktorom Medvedčukom i da je prijenos vlasništva na drugu tvrtku bio pokušaj prikrivanja imovine. Prema njihovim navodima, jahta je prije bila povezana s tvrtkom Fregata Marine, koja je bila u vlasništvu Oksane Marčenko, tadašnje supruge Viktora Medvedčuka.

Poslije je kao vlasnik jahte upisana tvrtka Lanelia Holdings. Ukrajinska strana sumnja da je prijenos vlasništva bio fiktivan i da je stvarna kontrola nad jahtom ostala povezana s Medvedčukom. Takvo tumačenje osporava odvjetnik Imon Choudhury, koji zastupa Lanelia Holdings. On tvrdi da je Lanelia Holdings kao vlasnik jahte upisana u svim relevantnim registrima te da je stvarni vlasnik te tvrtke ruski poduzetnik Aleksej Inkin.

- Kao vlasnik jahte u svim relevantnim registrima upisano je trgovačko društvo Lanelia Holdings - kaže Choudhury. Prema njegovim riječima, povezanost Lanelije s Medvedčukom ukrajinske su vlasti izvele prvenstveno iz okolnosti prijenosa vlasništva.

Prethodni vlasnik jahte, Fregata Marine, bio je povezan s Medvedčukovom tadašnjom suprugom, a prijenos na Lanelia Holdings proveden je nakon što je Medvedčuk stavljen pod ukrajinske sankcije. No Choudhury tvrdi da prodaja nije bila nagla reakcija na sankcije nego da je bila pokrenuta nekoliko mjeseci ranije, piše 24 sata.