Jagušić razbio Mađare hat-trickom, Hrvatska U-21 na korak do Eura

Hrvatska U-21 reprezentacija svladala je Mađarsku 3:1 u Varaždinu i stigla vrlo blizu plasmana na Europsko prvenstvo.

Junak susreta bio je Adriano Jagušić, koji je postigao sva tri hrvatska pogotka. Hrvatsku je doveo u vodstvo u 25. minuti atraktivnim škaricama, a nakon što je Mátyás Tuboly iz kaznenog udarca početkom drugog dijela izjednačio na 1:1, Jagušić je ponovno preuzeo glavnu ulogu.

U 60. minuti snažnim udarcem zabio je za 2:1, a hat-trick je kompletirao pet minuta prije kraja preciznim pogotkom u gornji kut.

Momčadi Ivice Olića sada je potrebna još jedna pobjeda kako bi potvrdila plasman na Euro. Hrvatsku do kraja kvalifikacija čekaju gostovanja kod Ukrajine 2. listopada i Litve 6. listopada.