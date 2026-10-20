JADROLINIJA U PROBLEMIMA? Najprije gorivo, sada kvar: Jadrolinijina linija ponovno obustavljena, otkrili kada očekuju povratak

Putnici koji su ove godine planirali putovati Jadrolinijinom trajektnom linijom Split – Ancona već su se više puta suočili s otkazivanjem polazaka. Nakon proljetne obustave, koja je potrajala do početka srpnja, novi prekid uslijedio je u kolovozu zbog kvara broda "Dalmacija". Njegov se povratak u plovidbu sada očekuje 2. studenoga.

Podsjetimo, Jadrolinija je od 13. svibnja do 2. srpnja ove godine otkazala 15 planiranih putovanja na liniji Split – Ancona. Tada su odluku obrazložili rastom operativnih troškova, osobito cijena goriva, te poteškoćama u opskrbnim lancima. Linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari nastavile su prometovati prema objavljenom rasporedu.

U kolovozu je uslijedila nova obustava zbog tehničkog problema „Dalmacije“. Prema tadašnjoj obavijesti, putovanja na trima međunarodnim linijama bila su otkazana do 9. rujna, no prekid se produljio. Za liniju Split – Ancona novi je rok 2. studenoga.

Zbog čega popravak traje dulje od predviđenog, što je ponuđeno putnicima i kakvi su planovi za ovu međunarodnu vezu iz Jadrolinije su pojasnili za Dalmaciju Danas.

Tijekom popravka utvrđena potreba za dodatnim radovima

"Brod Dalmacija trenutačno se nalazi u brodogradilištu Viktor Lenac zbog popravka kvara na jednom od glavnih pogonskih motora. Tijekom izvođenja radova utvrđena je potreba za dodatnim zahvatima, uključujući poliranje sedam osovaca što je utjecalo na produljenje prvotno predviđenog roka završetka popravka", navode iz Jadrolinije.

Naglašavaju da aktualni prekid nije povezan s razlozima zbog kojih su putovanja otkazivana u proljeće. Objašnjavaju i zašto se u obavijesti razlikuju datumi obustave linija prema Bariju i Anconi.

"Trenutačni prekid plovidbe međunarodnih linija povezan je isključivo s navedenim tehničkim kvarom broda Dalmacija i nije povezan s prethodnim poslovnim odlukama o racionalizaciji operativnih troškova. Međunarodne linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari, sukladno važećem redu plovidbe, nakon 21. listopada više nemaju predviđenih polazaka u ovoj godini, dok se linija Split – Ancona održava tijekom cijele godine. Stoga je, zbog produljenja radova na brodu, razdoblje otkazanih putovanja na liniji Split – Ancona produljeno do 2. studenoga", pojašnjavaju.

Na liniji Split – Ancona otkazano 47 polazaka

Kvar broda doveo je do otkazivanja velikog broja putovanja tijekom sezone i jeseni.

"Od prvotnog prekida plovidbe u kolovozu do predviđenog datuma povratka broda u plovidbu otkazano je ukupno 113 polazaka na međunarodnim linijama Jadrolinije od čega 47 na liniji Split – Ancona", potvrđuju iz kompanije.

Putnicima su navode ponuđene mogućnosti povrata novca i alternativnog prijevoza, uključujući preusmjeravanje na druge brodare i putne pravce.

"Svim putnicima s otkazanim putovanjima ponuđena je mogućnost punog povrata cijene neiskorištene karte ili nastavka putovanja alternativnim prijevozom do odredišta. Tako je tijekom dijela sezone putnicima na relaciji Split – Ancona omogućeno preusmjeravanje na polaske talijanskog brodara, dok je putnicima s otkazanim putovanjima na liniji Dubrovnik – Bari kao jedna od alternativa ponuđeno putovanje na relaciji Drač – Bari. Putnicima je također omogućeno samostalno organiziranje alternativnog prijevoza uz refundaciju opravdanih dodatnih troškova od strane Jadrolinije", ističu.

Lani prevezeno približno 50.000 putnika

Linijom Split – Ancona prošle su godine prevezeni deseci tisuća putnika, dok analize ovogodišnjeg prometa i poslovanja još traju.

"Tijekom 2025. godine na međunarodnoj liniji Split – Ancona prevezeno je približno 50.000 putnika i 13.000 vozila. Jadrolinija trenutno provodi analizu rezultata prometa i poslovanja međunarodnih linija u 2026. godini, a detaljniji podaci i rezultati bit će dostupni po završetku održavanja linija", odgovorili su.

Povratak ovisi o dinamici radova

Ponovno uspostavljanje linije najavljuju za početak studenoga, uz napomenu da se radi o procjeni temeljenoj na trenutačnom tijeku popravka.

"Prema trenutnim procjenama i dinamici radova, ponovno uspostavljanje linije Split – Ancona predviđeno je od 2. studenoga 2026. godine. Stručne službe Jadrolinije kontinuirano prate tijek popravka i poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se brod što prije sigurno vratio u plovidbu. O svim eventualnim promjenama putnici i javnost bit će pravodobno obaviješteni", poručuju.

U kompaniji pripremaju i redove plovidbe za iduću godinu, pri čemu će razmatrati ovogodišnje rezultate i potražnju.

"Linija Split – Ancona važan je dio međunarodne mreže Jadrolinije i prometne povezanosti Hrvatske i Italije. Jadrolinija provodi analize ovogodišnjih prometnih rezultata i trendova potražnje te priprema redove plovidbe međunarodnih linija za 2027. godinu. Naš je cilj nastaviti razvijati međunarodnu povezanost hrvatske i talijanske obale te osigurati kvalitetnu i dugoročno održivu uslugu", zaključuju iz Jadrolinije.