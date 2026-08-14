Jadrolinija osigurava dodatne linije zbog požara na Pelješcu

Zbog požara na Pelješcu veliki je pritisak za odlazak ljudi u smjeru kopna, stoga je Jadrolinija osigurala:

- da državna trajektna linija Trpanj - Ploče plovi non-stop, odnosno bez praćenja reda plovidbe,

- premještaj broda većeg kapaciteta, Sveti Duje, s linije Drvenik - Sućuraj na liniju Trpanj - Ploče kao dodatni brod uz trajekt Sv. Juraj.

"Kupnja karata moguća je na prodajnim mjestima Jadrolinije kao i online. Kupljena karta za državnu trajektnu liniju Trpanj - Ploče vrijedi za bilo koji polazak u danu, kako za redovne tako i za dodatne linije. Molimo putnike da informacije o uspostavljanju dodatnih linija prate putem službenih Jadrolinijih kanala", poručuju iz Jadrolinije.