Jadrolinija osigurava dodatne linije zbog požara na Pelješcu

Zbog požara na Pelješcu veliki je pritisak za odlazak ljudi u smjeru kopna, stoga je Jadrolinija osigurala:
- da državna trajektna linija Trpanj - Ploče plovi non-stop, odnosno bez praćenja reda plovidbe,
- premještaj broda većeg kapaciteta, Sveti Duje, s linije Drvenik - Sućuraj na liniju Trpanj - Ploče kao dodatni brod uz trajekt Sv. Juraj.
"Kupnja karata moguća je na prodajnim mjestima Jadrolinije kao i online. Kupljena karta za državnu trajektnu liniju Trpanj - Ploče vrijedi za bilo koji polazak u danu, kako za redovne tako i za dodatne linije. Molimo putnike da informacije o uspostavljanju dodatnih linija prate putem službenih Jadrolinijih kanala", poručuju iz Jadrolinije.
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