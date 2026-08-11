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Jadrolinija obilježila drugu godišnjicu tragedije na brodu Lastovo

U 15 sati svi brodovi Jadrolinije diljem Jadrana oglasit će se brodskim sirenama u sjećanje na tragično preminule kolege

Povodom obilježavanja druge godišnjice tragedije na brodu Lastovo, u utorak 11. kolovoza u 9 sati održala se molitva u holu zgrade Jadrolinije. Molitvu u znak sjećanja na tragično stradale pomorce Boška Kostovića, Denisa Šarića i Marka Topića predvodio je vlč. Mario Gerić.

Nakon zajedničke molitve djelatnika, delegacija Uprave Jadrolinije u pratnji pomoraca, položila je vijenac u more u lošinjskom akvatoriju i odala počast prerano i tragično stradalim kolegama na brodu Lastovo.

U 15 sati svi brodovi Jadrolinije diljem Jadrana oglasit će se brodskim sirenama u sjećanje na tragično preminule kolege.

Vijenci u spomen na poginule pomorce
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