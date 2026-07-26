Jadranski grad od 20.000 stanovnika ima ono o čemu mnogi sanjaju: Deset dvorana, 150.000 ljudi u špici i investiciju od 260 milijuna eura

Dok se brojni hrvatski gradovi bore s nedostatkom sportskih terena i neiskorištenim dvoranama, Poreč je razvio model koji istodobno puni sportske objekte, produžuje turističku sezonu i podiže kvalitetu života stanovnika. Gradonačelnik Loris Peršurić u Splitu je otkrio kako je jedan od najpoznatijih istarskih gradova postao sportska i turistička meka. Peršurić je sudjelovao na konferenciji "Igra na dugi rok: Sportska infrastruktura između izvrsnosti i isplativosti", održanoj u Parku mladeži u Splitu, u organizaciji Slobodne Dalmacije i Hrvatskog ragbijaškog saveza. Konferencija je okupila brojna poznata imena iz svijeta sporta, među kojima su bili predsjednica ASK-a Split Blanka Vlašić, proslavljeni tenisač i trener Goran Ivanišević, Barbara Đinović, Toni Tomas, Mirjana Čagalj, Feliks Lukas i dugogodišnji upravitelj Spaladium Arene Renco Posinković.

Mali grad gradi desetu sportsku dvoranu

Poreč je već desetljećima poznat kao jedna od najuspješnijih hrvatskih turističkih destinacija, no posljednjih godina sve je prepoznatljiviji i kao grad sporta. "Grad Poreč je prije dvadesetak godina odabrao jednu specifičnu sportsku nišu. Poreč je sigurno općenito poznat po turizmu, ali posljednjih godina sve više je prepoznatljiv i po sportu", kazao je Peršurić.

Istaknuo je kako rezultat nije došao preko noći, nego nakon godina rada, ulaganja i jasnog planiranja.

"Danas u Poreču imamo osam sportskih dvorana, šest javnih i dvije privatne. Trenutačno je u izgradnji deveta dvorana, a za dvije do tri godine planirana je još jedna trenažna dvorana. U perspektivi ćemo tako imati ukupno deset dvorana, i to u gradu od oko 20.000 stanovnika", naglasio je. Bogata sportska infrastruktura u kombinaciji s velikim brojem kvalitetnih smještajnih kapaciteta omogućila je Poreču organizaciju brojnih europskih, svjetskih i međunarodnih sportskih manifestacija.

Sportom pune grad prije i nakon ljeta

Velika sportska natjecanja u Poreču uglavnom se održavaju izvan glavne turističke sezone, čime grad uspješno povezuje sport i turizam. "Sve se događa prije ljeta i nakon ljeta, odnosno prije i poslije glavne turističke sezone. Na taj se način najbolje spajaju turizam i sport", kazao je gradonačelnik. Međutim, upozorava da se ulaganje u sport ne smije promatrati samo kroz turizam i zaradu. "Ulaganje u sport prvenstveno je ulaganje u zdravlje naših građana i u kvalitetu života u gradu. Na tome ćemo sigurno nastaviti raditi", poručio je. Posebno mjesto u sportskoj ponudi Poreča ima dvorana Žatika, izgrađena 2008. godine i otvorena početkom 2009. za Svjetsko rukometno prvenstvo održano u Hrvatskoj.

"Žatika je naša najveća dvorana. Ljudi iz Rukometnog saveza govorili su mi da dvorane takvog kapaciteta gledatelja i površine partera nema sve do Zadra i Zagreba", rekao je Peršurić. Od otvorenja do danas u njoj su održana brojna velika sportska događanja, uključujući svjetska prvenstva u džudu, karateu, futsalu i dvoranskom hokeju, kao i tri susreta Davis Cupa. Podatak koji posebno privlači pozornost jest gotovo nevjerojatna popunjenost dvorane. "Žatika je do kraja ove godine gotovo potpuno popunjena, a za sljedeću godinu u kalendaru već imamo zauzeta sva 52 vikenda. Cijela sljedeća godina već je bukirana", otkrio je gradonačelnik.

Poreč ljeti s 20.000 naraste na 150.000 ljudi

Poreč ima nešto manje od 20.000 stalnih stanovnika, ali tijekom ljetne sezone broj ljudi na širem gradskom području višestruko raste. Grad raspolaže s dodatnih 31.000 do 32.000 turističkih kreveta, dok Poreč zajedno sa sedam okolnih općina u srpnju i kolovozu naraste na čak 150.000 ljudi.

"Na području Poreča i sedam okolnih općina stalno živi između 36.000 i 37.000 stanovnika. U špici sezone na tom području u jednom trenutku boravi čak 150.000 ljudi", kazao je Peršurić. Unatoč tolikom pritisku, tvrdi da prometna, komunalna, vodovodna i kanalizacijska infrastruktura uspijevaju odgovoriti na potrebe stanovnika i turista. "Ta infrastruktura uspijeva sve to progutati jer je od samog početka tako projektirana", naglasio je. Prvi prostorni plan Poreča izrađen je još krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, a grad se, prema riječima gradonačelnika, na tim temeljima sustavno razvijao. "Prostorni plan nije samo gradnja zgrada i objekata. Uz njih se moraju graditi ceste, parkirališta, kanalizacija, vodovod i sva ostala prateća infrastruktura", objasnio je.

Posljednji prostorni plan donesen je prije dvije godine, dok je prethodni bio na snazi više od dva desetljeća.

Hoteli čine gotovo 70 posto kapaciteta

Za razliku od brojnih hrvatskih turističkih destinacija, u Poreču privatni smještaj ne dominira ukupnom ponudom.

"Organizirani hotelski smještaj u Hrvatskoj navodno je na razini od oko 20 posto, dok ostatak otpada na privatni smještaj. U Poreču hotelski smještaj čini između 65 i 70 posto kapaciteta", rekao je Peršurić.

Zbog toga se grad, kako tvrdi, ne suočava s nekontroliranim rastom broja apartmana u mjeri u kojoj se to događa u drugim dijelovima Hrvatske. Nova turistička strategija trebala bi biti nastavak postojeće vizije razvoja grada i nadogradnja prostornog plana. Poreč bilježi pozitivne demografske pokazatelje i prirodni prirast, a velik broj ljudi doseljava se u grad zbog kvalitete života i poslovnih prilika. "U posljednje četiri godine izgradili smo pet novih vrtićkih objekata i danas sva djeca imaju osigurano mjesto u vrtiću", rekao je gradonačelnik.

Porečke škole već osam ili devet godina rade u jednoj smjeni, što je omogućeno izgradnjom dodatne škole. Rast standarda, međutim, prati i snažan rast cijena nekretnina, zbog čega je priuštivo stanovanje postalo jedan od najvećih gradskih izazova.

Priuštivo stanovanje postalo gorući problem

Grad Poreč već godinama radi na programima poticane stanogradnje, no Peršurić upozorava da problem cijena nekretnina ne može samostalno riješiti jedna jedinica lokalne samouprave.

"To je gorući problem ne samo jednog grada, nego cijele Hrvatske, pa i Europe", kazao je. Pohvalio je Vladu i nadležno ministarstvo zbog pokretanja zakonskih rješenja koja bi lokalnim samoupravama trebala omogućiti aktivnije uključivanje u projekte priuštivog stanovanja.

"Grad Poreč odmah se priključio toj inicijativi. Vjerujem da će s vremenom svatko dobiti mogućnost pronaći svoj krov nad glavom", poručio je. Jedna od najvećih tema u Poreču je veliki Valamarov projekt Pical Resort, čija se ukupna vrijednost, zajedno s pratećim sadržajima i infrastrukturom, procjenjuje na čak 260 milijuna eura. "To je sigurno najveća investicija u hrvatskom turizmu ikada", ustvrdio je Peršurić.

Projekt Poreču donosi smještaj s pet zvjezdica, brojne dodatne sadržaje i veliki kongresni centar s oko 1.200 sjedećih mjesta. Upravo bi kongresni centar trebao dodatno oživjeti grad u predsezoni i posezoni. "Od rujna kreću veliki kongresi na europskoj i svjetskoj razini. To će osigurati dobro poslovanje cijelog gradskog gospodarstva, od ugostitelja do trgovaca, tijekom cijele godine", rekao je.

Split zaslužuje potpuno funkcionalnu sportsku infrastrukturu

Govoreći o odnosu dvaju gradova, gradonačelnik Poreča naglasio je da Split i Poreč nisu konkurencija.

"Split sigurno znači puno za cijelu Hrvatsku, i po pitanju turizma i po pitanju sporta", kazao je. Osvrnuo se i na splitske sportske dvorane, posebno na infrastrukturu građenu za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. godine.

"Tu dvoranu jednostavno treba završiti i staviti u funkciju kako treba. Na konferenciji smo čuli obećanja ministra i gradonačelnika da Split ide u tom smjeru i da će se to kroz nekoliko godina realizirati", rekao je. Na kraju je poručio kako Split, s obzirom na broj vrhunskih sportaša i osvojenih olimpijskih, svjetskih i europskih medalja, zaslužuje infrastrukturu dostojnu svojih rezultata.

"Split možda drži i svjetski rekord po broju medalja u jednom gradu. Apsolutno zaslužuje imati potpunu i funkcionalnu sportsku infrastrukturu", zaključio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.