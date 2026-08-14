Jadranska magistrala ponovno otvorena za promet u oba smjera

Nakon problema u prometu izazvanih velikim požarom na omiškom području, iz Grada Omiša stigla je važna obavijest za stanovnike, turiste i sve koji prometuju tim dijelom Jadranske magistrale.

Državna cesta D8 ponovno je otvorena za promet u oba smjera, objavili su iz Grada Omiša.

Otvaranjem Jadranske magistrale omogućeno je normaliziranje prometa na jednoj od najvažnijih prometnica na ovom dijelu obale.

Tuneli Omiš i Komorjak još zatvoreni

Promet, međutim, još nije u potpunosti normaliziran. Tuneli Omiš i Komorjak zasad ostaju privremeno zatvoreni.

Iz Grada navode kako se očekuje da bi i oni trebali biti otvoreni do kraja dana.

„Obavještavamo sve naše sugrađane kao i goste koji ljetuju na području Grada Omiša kako je za promet otvorena Državna cesta D8 – Jadranska magistrala u oba smjera“, poručili su iz Grada Omiša.

Vozači se i dalje pozivaju na oprez i praćenje aktualnih informacija o stanju u prometu.