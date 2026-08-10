Jadranovci stigli u Pariz: Splitski plivači spremni za Europsko prvenstvo

Dva plivača Plivačkog kluba Jadran Franko Grgić i Božo Puhalović, zajedno s trenerom Matom Ružićem stigli su u Pariz, gdje će predstavljati svoj klub i Hrvatsku na Europskom prvenstvu u plivanju.

Jadranov tercet spreman je za veliki europski izazov u francuskoj prijestolnici. Iz splitskog kluba poručili su kako su njihovi predstavnici stigli u Pariz i spremno dočekuju nastupe među najboljim europskim plivačima.

Natjecanje je za Jadranovce počelo već prvog dana prvenstva, kada će Franko nastupiti u kvalifikacijama štafetne discipline 4x200 metara slobodno.

Iz kluba su svojim predstavnicima, kao i cijeloj hrvatskoj reprezentaciji, poželjeli puno sportske sreće i što bolje rezultate.

Europsko prvenstvo ljubitelji plivanja mogu pratiti i putem Hrvatske radiotelevizije, koja donosi popodnevni program polufinalnih i finalnih utrka od 18.30 sati, dok su jutarnje kvalifikacije dostupne putem službenog prijenosa prvenstva.

Za Jadran i njegove plivače ovo je još jedna prilika za predstavljanje splitskog kluba na velikoj europskoj sceni.

Sretno našima u Parizu!