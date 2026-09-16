Jadranko Prlić izrazio kajanje i traži izlazak iz zatvora: Prihvatio presudu i osobnu odgovornost

Nekadašnji predsjednik Vlade Herceg-Bosne Jadranko Prlić, koji služi 25-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Bošnjacima, ponovno je zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. U novom zahtjevu Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove izrazio je duboko kajanje i prihvatio osobnu odgovornost, piše N1.

Prihvatio pravomoćnu presudu

Prlić kaznu služi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a uvjete za razmatranje prijevremenog puštanja stekao je u travnju 2024. godine, nakon što je odslužio dvije trećine kazne. Prvi zahtjev, koji je podnio u ožujku 2024., odbijen je godinu dana kasnije.

U novom podnesku predsjednici MICT-a, sutkinji Gracieli Gatti Santani, Prlić navodi kako prihvaća pravomoćnu presudu, težinu zločina za koje je osuđen i vlastitu odgovornost. Izrazio je, navodi N1, duboko kajanje zbog svoje uloge te sućut bošnjačkim žrtvama i njihovim obiteljima. Naveo je i kako su njegove odluke, postupci i propusti tijekom obnašanja dužnosti pridonijeli počinjenju zločina. "Zločine ne čine narodi, nego pojedinci", poručio je Prlić u svom podnesku, ističući kako zločine treba priznati, a osuđene ratne zločince ne glorificirati.

Prihvatio zaključke o etničkom čišćenju

Prema pisanju N1, Prlić je prihvatio i činjenične te pravne zaključke iz presuda, uključujući zaključke o etničkom čišćenju i zločinima počinjenima nad bošnjačkim stanovništvom tijekom rata u Bosni i Hercegovini kroz zajednički zločinački pothvat. U slučaju prijevremenog izlaska iz zatvora Prlić namjerava živjeti sa suprugom u Zagrebu, gdje žive i njegove kćeri s obiteljima. Najavio je i da će se zalagati protiv poricanja zločina i veličanja ratnih zločinaca te za obnovu povjerenja među narodima i građanima Bosne i Hercegovine.

Osuđen na 25 godina zatvora

Haški tribunal osudio je Prlića na 25 godina zatvora, a presuda je postala pravomoćna u studenom 2017. godine.

U istom predmetu Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković osuđeni su na po 20 godina zatvora, Valentin Ćorić na 16, a Berislav Pušić na deset godina. Tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Praljak je u sudnici popio otrov te je istoga dana preminuo.